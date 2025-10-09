Kerala
ലക്ഷങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്;പാസ്റ്റര് അറസ്റ്റില്
ചാരിറ്റി പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ മറവിലാണ് ഇയാള് വിവിധ ആള്ക്കാരില് നിന്നും പണവും സ്വര്ണ്ണ ഉരുപ്പടികളും തട്ടിയെടുത്തത്
കോട്ടയം | ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് വന് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകള് നടത്തിയ പാസ്റ്റര് അറസ്റ്റില് .കാട്ടയം നാട്ടകം സ്വദേശി പാസ്റ്റര് നമ്പൂതിരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹരിപ്രസാദ് ടി പി (45) എന്നയാളെയാണ് മണര്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
2023 മുതല് ഇയാള് മുളങ്കുഴ കേന്ദ്രമായി പെന്തക്കോസ്ത് മിഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചാരിറ്റി പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ മറവിലാണ് ഇയാള് വിവിധ ആള്ക്കാരില് നിന്നും പണവും സ്വര്ണ്ണ ഉരുപ്പടികളും തട്ടിയെടുത്തത്. കോട്ടയം കുറുമ്പനാടം സ്വദേശിനിയായ ഒരു യുവതിയുമായി ഇയാള് കഴിഞ്ഞ 8 മാസക്കാലമായി തമിഴ്നാട്, ബാംഗ്ലൂര്, കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകള് എന്നിവിടങ്ങളില് ഒളിവില് താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു.
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കപ്പലണ്ടി മുക്കിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റില് ഒളിവില് കഴിഞ്ഞു വരവേയാണ് ഇന്ന് വെളുപ്പിനെ ഇയാളെ മണര്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മണര്കാട് സ്വദേശിനിയായ പരാതിക്കാരിയില് നിന്നും 45 ലക്ഷത്തോളം രൂപയും സ്വര്ണാഭരണങ്ങളും തട്ടിയെടുത്തതിന് മണര്കാട് പോലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസിലാണ് ഇയാള് അറസ്റ്റില് ആയത്