Connect with us

Kerala

ജോര്‍ദാനിലെ ഖാളി ഖുളാത്തുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പേരോട് 

സിറാജുല്‍ ഹുദയും സമസ്തയും പ്രസ്ഥാനവും നടത്തുന്ന സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റങ്ങളെയും ജോര്‍ദാനിലെ ഖാളി അനുമോദിച്ചു.

Published

Nov 25, 2025 8:31 pm |

Last Updated

Nov 25, 2025 8:31 pm

കുറ്റ്യാടി | സമസ്ത സെക്രട്ടറിയും സിറാജുല്‍ ഹുദാ കാര്യദര്‍ശിയുമായ പേരോട് അബ്ദുര്‍റഹ്മാന്‍ സഖാഫി ജോര്‍ദാനിലെ ഖാളി ഖുളാത്ത് ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ ഹാഫിളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ജോര്‍ദാനിന്റെ തലസ്ഥാനമായ അമ്മാനിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസില്‍ വച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച.

സിറാജുല്‍ ഹുദയും സമസ്തയും പ്രസ്ഥാനവും നടത്തുന്ന സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റങ്ങളെയും ജോര്‍ദാനിലെ ഖാളി അനുമോദിച്ചു. പ്രഭാഷണ മേഖലയില്‍ പേരോട് അബ്ദുര്‍റഹ്മാന്‍ സഖാഫി നടത്തുന്ന സ്തുത്യര്‍ഹമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിക്കുകയും മൊമെന്റോ നല്‍കി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന മാനുഷിക ഐക്യത്തിന്റെയും മതസഹിഷ്ണുതയുടെയും പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വാചാലനാവുകയും അതിലുള്ള സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ നിരപരാധി; അവിശ്വസിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി: കെ സുധാകരന്‍

Kerala

ജോര്‍ദാനിലെ ഖാളി ഖുളാത്തുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പേരോട് 

Kerala

എസ് ഐ ആര്‍ ജോലി സമ്മര്‍ദം: വീണ്ടും ആത്മഹത്യ; മരിച്ചത് യു പിയിലെ ഗോണ്ട സ്വദേശി

Kerala

അടിമുടി വൃത്തിഹീനം; പന്തളം കടക്കാട്ട് മൂന്ന് ഹോട്ടലുകള്‍ അടച്ചുപൂട്ടി

Kuwait

സംയുക്ത പ്രതിരോധ കൗണ്‍സില്‍: സഊദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി കുവൈത്തില്‍

Kerala

ക്യാമറ ഘടിപ്പിക്കാത്ത സ്‌കൂള്‍ ബസുകള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി: മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാര്‍

Kerala

മണ്ഡലകാലം: ഒരാഴ്ച നടത്തിയത് 350 ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്‍