പഹല്‍ഗാം ആക്രമണം; ഭീകരരെ സഹായിച്ചയാള്‍ അറസ്റ്റില്‍

ഭീകരര്‍ക്ക് ആയുധം നല്‍കി സഹായിച്ച ജമ്മു കശ്മീര്‍ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് കഠാരിയയാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

Published

Sep 24, 2025 7:29 pm |

Last Updated

Sep 24, 2025 7:29 pm

ശ്രീനഗര്‍ | പഹല്‍ഗാം ആക്രമണത്തിന് ഭീകരര്‍ക്ക് ആയുധം നല്‍കി സഹായിച്ച ജമ്മു കശ്മീര്‍ സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍. മുഹമ്മദ് കഠാരിയ എന്നയാളെയാണ് ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ആക്രമണത്തിനു ശേഷമുണ്ടായ സൈനിക നടപടിയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ആുധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇയാള്‍ പിടിയിലായതെന്നാണ് വിവരം.

എകെ-47, എം-9 അസോള്‍ട് റൈഫിളുകള്‍ അടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് ഭീകരരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവ ഫോറന്‍സിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് മുഹമ്മദ് കഠാരിയയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചത്.

 

