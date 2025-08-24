Connect with us

Kerala

സംഘടിതമായി ആക്രമിച്ചു, വീഴ്ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു; രാഹുൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ പോസ്റ്റ്

"പദവികള്‍ക്കപ്പുറം അയാള്‍ കോണ്‍ഗ്രസുകാരൻ"

Published

Aug 24, 2025 3:54 pm |

Last Updated

Aug 24, 2025 3:54 pm

പത്തനംതിട്ട | കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ദേശീയ നേതാവ് രാഹുല്‍ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട് പാലക്കാട് എം എല്‍ എ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍. സ്ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന ആരോപണം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് “സംഘടിതമായി അയാളെ ആക്രമിച്ചു, വീഴ്ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു’ തുടങ്ങിയ പരാമർശങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്. പദവികള്‍ക്കപ്പുറം അയാള്‍ കോണ്‍ഗ്രസുകാരനാണെന്നും പോസ്റ്റിലുണ്ട്. ഉച്ചക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

”പരിഹസിച്ചു, കുറ്റപ്പെടുത്തി, സംഘടിതമായി അയാളെ ആക്രമിച്ചു, വീഴ്ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു, സ്തുതിപാടിയവര്‍ വിമര്‍ശകരായി, കുത്തയിട്ടും പരിഭവങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെ അയാള്‍ പോരാടുന്നു കാരണം അയാള്‍ക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് വലുത്…. പദവികള്‍ക്കപ്പുറം അയാള്‍ കോണ്‍ഗ്രസുകാരനാണ്… രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ” എന്നതാണ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പൂർണരൂപം.

---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രാഹുൽ ഉടൻ രാജിവെക്കണമെന്ന് ബിന്ദു കൃഷ്ണ

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സിക്കായി കോന്നിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത  ഭൂമി തിരികെ നല്‍കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

Kerala

സംഘടിതമായി ആക്രമിച്ചു, വീഴ്ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു; രാഹുൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ പോസ്റ്റ്

Kerala

സ്റ്റാലിനോ ഉദയനിധിയോ എത്തിയാൽ തടയുമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

Kerala

മാനന്തവാടിയിൽ രണ്ടര വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രതി പിടിയിൽ

Kerala

എം എല്‍ എ പദവി വിടാതെ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍; ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളിൽ മറുപടിയില്ല

Kerala

സ്ത്രീകള്‍ ഭയന്ന് ഇയാളെ പറ്റി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയാണ്; ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പുമായി കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ ഭാര്യ