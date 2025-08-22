Connect with us

Uae

ദുബൈയിൽ സന്ദർശകർക്ക് ബോട്ട് ഓടിക്കാൻ ഓൺലൈൻ ലൈസൻസ്

അംഗീകൃത ലൈസൻസുള്ള വിദേശികൾക്കാണ് ലഭിക്കുക

Published

Aug 22, 2025 1:44 pm |

Last Updated

Aug 22, 2025 1:44 pm

ദുബൈ|സന്ദർശകർക്ക് ബോട്ട് ഓടിക്കുന്നതിന് ഓൺലൈൻ വഴി ലൈസൻസ് നൽകി ദുബൈ മാരിടൈം അതോറിറ്റി. ജെറ്റ് സ്‌കീ പോലുള്ള ബോട്ടുകൾക്ക് ഈ ലൈസൻസ് ബാധകമാകും. ഇന്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷന്റെ അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് ലഭിച്ചവർക്കാണ് ഈ സൗകര്യം. ജി സി സി രാജ്യങ്ങൾ, യൂറോപ്പ്, യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സ്, മറ്റ് ഐ എം ഒ അംഗരാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഈ ലൈസൻസ് ലഭിക്കും.

ഓൺലൈൻ വഴി നിലവിലുള്ള ദേശീയ ലൈസൻസ് പരിശോധനക്കായി സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സാധുത ഉറപ്പാക്കിയാൽ, പ്രാദേശിക ലൈസൻസ് ലഭിക്കും. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വിനോദത്തിനും ടൂറിസത്തിനും കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ബോട്ടുകൾ ഓടിക്കാം.
പുതിയ മാന്വൽ പ്രകാരം, ബോട്ട് ഓടിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ, വൈദ്യപരമായ, സാങ്കേതികപരമായ ആവശ്യകതകളും അപേക്ഷ, പരീക്ഷ, പുതുക്കൽ, ലൈസൻസ് ഭേദഗതി എന്നിവക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ലഭ്യമാക്കും. അംഗീകൃത അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര അതോറിറ്റികൾ നൽകുന്ന ലൈസൻസുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടും ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ദുബൈയുടെ സമുദ്ര സുരക്ഷയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ നീക്കം കാണിക്കുന്നതെന്ന് ദുബൈ മാരിടൈം അതോറിറ്റി സി ഇ ഒ ശൈഖ് സഈദ് ബിൻ അഹ്‌മദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽ മക്തൂം പറഞ്ഞു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ രാജി സി പി എം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്

Kerala

പ്രൊഫ്‌സമ്മിറ്റ്: ഗ്ലോബൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.

National

രാജ്യദ്രോഹക്കേസ്: മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി

National

പാര്‍ലമെന്റില്‍ വീണ്ടും സുരക്ഷാ വീഴ്ച; യുവാവ് മതില്‍ ചാടി കടന്ന് അതിക്രമിച്ച് കയറി

Uae

ദുബൈയിൽ സന്ദർശകർക്ക് ബോട്ട് ഓടിക്കാൻ ഓൺലൈൻ ലൈസൻസ്

Uae

മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സഹായം; തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്

Kerala

ആദിവാസി മധ്യവയസ്‌ക്കനെ ആറു ദിവസം മുറിയില്‍ അടച്ചിട്ട സംഭവം; ഫാം സ്റ്റേ ഉടമയ്‌ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്