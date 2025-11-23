local body election
നാളെ വൈകീട്ട് മൂന്നുവരെ നോമിനേഷന് പിന്വലിക്കാം
മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ അന്തിമപട്ടിക നാളെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും
തിരുവനന്തപുരം | തദ്ദേശപൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പില് സ്ഥാനാര്ഥിത്വം പിന്വലിക്കുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ് നവംബര് 24 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണി വരെ വരണാധികാരിക്ക് നല്കാം. സ്ഥാനാര്ത്ഥിത്വം പിന്വലിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന സമയത്തിന് ശേഷം റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസര്, മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ അന്തിമപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
സ്ഥാനാര്ഥിക്കോ നാമനിര്ദേശകനോ സ്ഥാനാര്ഥി അധികാരപ്പെടുത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജന്റിനോ ഫോറം 5 ല് തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടീസ് നല്കാം. മലയാളം അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിലാണ് സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ പേര് പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തുക. സ്ഥാനാര്ഥിയുടെ പേര്, വിലാസം, അനുവദിച്ച ചിഹ്നം എന്നിവയാണ് ഈ പട്ടികയിലുണ്ടാവുക.
അതത് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറുടെ ഓഫീസിലും ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത്/ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസിലും മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ പട്ടിക പരസ്യപ്പെടുത്തും.