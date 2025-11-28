Connect with us

Malappuram

നവ കര്‍ഷകരെ സമൂഹത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കും: കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത്

കാന്തപുരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് നടത്തുന്ന കേരള യാത്രയില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരുലക്ഷം കര്‍ഷകരെ സമൂഹത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.

മലപ്പുറം | സമസ്ത സെന്റിനറി ആഘോഷത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ജില്ലയില്‍ നിന്ന് 25,000 യുവ കര്‍ഷകരെ വാര്‍ത്തെടുക്കും. ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്‌ലിയാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് നടത്തുന്ന കേരള യാത്രയില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരുലക്ഷം കര്‍ഷകരെ സമൂഹത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.

പുതുതായി രൂപവത്കരിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കര്‍ഷക സംഘടനയായ യുനൈറ്റഡ് ഫാര്‍മേഴ്‌സ് ഫോറത്തിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരണ സംഗമം വാദീസലാം ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ നടന്നു. ജില്ലാ മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുര്‍റഹ്മാന്‍ ദാരിമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന ചെയര്‍മാന്‍ സി എച്ച് ഹൈദ്രോസ് ഹാജി എറണാകുളം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

സംസ്ഥാന നേതാക്കളായ എം അബൂബക്കര്‍ പടിക്കല്‍, മുഹമ്മദ് ക്ലാരി പ്രസംഗിച്ചു. പി കെ എം സഖാഫി പ്രാര്‍ഥന നടത്തി. ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായി എന്‍ വി അലവിക്കുട്ടി ഹാജി അരിക്കോട് (ചെയര്‍മാന്‍), അയ്യൂബ് താനാളൂര്‍ (ജനറല്‍ കണ്‍വീനര്‍), സലീം എട്ടുവീട്ടില്‍ (കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എ അലിയാര്‍ ഹാജി കക്കാട് സ്വാഗതവും അയ്യൂബ് താനാളൂര്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

 

