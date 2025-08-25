Kerala
അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസ്; എം ആര് അജിത് കുമാര് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്
ക്ലീന് ചിറ്റ് റദ്ദാക്കിയ വിജിലന്സ് കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീല് സമര്പ്പിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം| അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസില് എഡിജിപി എം ആര് അജിത് കുമാര് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ക്ലീന് ചിറ്റ് റദ്ദാക്കിയ വിജിലന്സ് കോടതി വിധിക്കെതിരെയാണ് എം ആര് അജിത് കുമാര് ഹൈക്കോടതിയില് അപ്പീല് സമര്പ്പിച്ചത്. വിജിലന്സിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാതെയാണ് കോടതിയുടെ നടപടി എന്നാണ് അജിത് കുമാര് പറയുന്നു. ഒരു എംഎല്എ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ പൊതു ആരോപണങ്ങള് മാത്രമാണ് പരാതിയായി കോടതിയില് എത്തിയത്. പരാതിക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യമായ മറ്റ് തെളിവുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് അജിത് കുമാറിന്റെ വാദം.
കേസില് വസ്തുതകള് ശരിയായി വിലയിരുത്താതെയുള്ള വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഹരജിയിലെ ആവശ്യം. ഉത്തരവില് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള പരാമര്ശത്തില് സര്ക്കാരും അപ്പീല് നല്കുന്നുണ്ട്. കേസന്വേഷണത്തില് ഇടപെടാന് മുഖ്യന്ത്രിക്ക് എന്ത് അധികാരമെന്ന ചോദ്യം വിജിലന്സ് മാനുവലിനെതിരെന്നാണ് സര്ക്കാരിന്റെ വാദം.