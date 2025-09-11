Connect with us

Kerala

എം കെ മുനീര്‍ എം എൽ എയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം

പൊട്ടാസ്യം ലെവല്‍ അപകടകരമാം വിധം താഴ്ന്നതിന് പിന്നാലെ ഹൃദയാഘാതം

Published

Sep 11, 2025 5:13 pm |

Last Updated

Sep 11, 2025 5:14 pm

കോഴിക്കോട് | ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവും കൊടുവള്ളി എം എല്‍ എയുമായ എം കെ മുനീറിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പൊട്ടാസ്യം ലെവല്‍ അപകടകരമാം വിധം താഴ്ന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് മുനീറിന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായതെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൽ പറയുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചക്കാണ് മുനീറിനെ കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്.

നിലവില്‍ വിവിധ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെ മുനീറിന് ശാരീരിക അവശത അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഗവര്‍ണര്‍ പദവി അനാവശ്യ പട്ടമെന്ന് സി പി ഐ

Kerala

എം കെ മുനീര്‍ എം എൽ എയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം

nepal crisis

നേപ്പാളിൽ കുൽമാൻ ഗിസിംഗിനെ ഇടക്കാല സർക്കാറിന്റെ തലവനായി നിർധേശിച്ച് ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭകർ

Kerala

മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ്സ് നേതാവ് പി പി തങ്കച്ചൻ അന്തരിച്ചു

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പിന്തുണച്ചാൽ നടപടി; മുന്നറിയിപ്പുമായി എറണാകുളം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ്സ് നേതൃത്വം

International

വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന ഭീഷണി; നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രസ്താവന ലോകം തള്ളിക്കളയണമെന്ന് ഖത്വർ

Kerala

ദേശീയപാതാ നിർമാണം: ചില മേഖലകളിൽ സ്തംഭനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; പ്രവൃത്തി വേഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശം