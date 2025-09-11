Kerala
എം കെ മുനീര് എം എൽ എയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം
പൊട്ടാസ്യം ലെവല് അപകടകരമാം വിധം താഴ്ന്നതിന് പിന്നാലെ ഹൃദയാഘാതം
കോഴിക്കോട് | ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും കൊടുവള്ളി എം എല് എയുമായ എം കെ മുനീറിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പൊട്ടാസ്യം ലെവല് അപകടകരമാം വിധം താഴ്ന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് മുനീറിന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായതെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൽ പറയുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചക്കാണ് മുനീറിനെ കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്.
നിലവില് വിവിധ ഡോക്ടര്മാരുടെ മേല്നോട്ടത്തില് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തില് ചികിത്സയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പരിപാടികളില് പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെ മുനീറിന് ശാരീരിക അവശത അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു.
