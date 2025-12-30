Kerala
ദൃശ്യ വധക്കേസ് പ്രതി കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില് നിന്നും ചാടിപ്പോയി
പ്രതിയ്ക്കായി പോലീസ് തെരച്ചില് തുടരുകയാണ്.
കോഴിക്കോട്| പെരിന്തല്മണ്ണ ദൃശ്യ വധക്കേസിലെ പ്രതി വിനീഷ് കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില് നിന്നും ചാടിപ്പോയി. വിചാരണ തടവുകാരനായ പ്രതി മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് ചാടിപ്പോയത്. മൂന്നാം വാര്ഡില് നിന്നാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ശുചിമുറിയുടെ ചുമര് തുരന്ന് പിന്നീട് ചുറ്റുമതില് ചാടി പുറത്ത് എത്തിയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. പ്രതിയ്ക്കായി പോലീസ് തെരച്ചില് തുടരുകയാണ്.
വിവാഹ അഭ്യര്ത്ഥന നിരസിച്ചതിനാണ് ദൃശ്യയെ വിനീഷ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കേസില് അറസ്റ്റിലായ വിനീഷ് കണ്ണൂര് സെന്ട്രല് ജയിലില് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് മാനസിക അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഡിസംബര് 10നാണ് പ്രതിയെ കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില് എത്തിച്ചത്. രണ്ട് വര്ഷം മുന്പും പ്രതി വിനീഷ്ഇതേ ആശുപത്രിയില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.