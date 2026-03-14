Kerala
മലവെള്ളപ്പാച്ചിലില് ഈട്ടി തടിയായാലും തേക്കായാലും ഒലിച്ചുപോകും; എംപിമാര് മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന് രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന്
ഹൈക്കമാന്ഡ് തീരുമാനം വന്നാല് ആരും എതിര്ക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല
കാസര്കോട്| എംപിമാര് മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന് എംപി. എംഎല്എ സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കാനാണ് എംപിമാര് ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും ഉണ്ണിത്താന് പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെടാന് എല്ലാവര്ക്കും അവകാശമുണ്ട്. ആളുകളുടെ സൗന്ദര്യവും പാരമ്പര്യവും നോക്കിയല്ല സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ നിര്ണയിക്കുന്നതെന്നും രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മലവെള്ളപ്പാച്ചിലില് ഈട്ടി തടിയായാലും തേക്കായാലും ഒലിച്ചുപോകുമെന്നും ഉണ്ണിത്താന് പരിഹസിച്ചു. ഹൈക്കമാന്ഡ് തീരുമാനം വന്നാല് ആരും എതിര്ക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന് പറഞ്ഞു. എംപിയായിരിക്കെ കണ്ണൂരില് നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കണമെന്ന് കെ സുധാകരന്റെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കവേയാണ് ഉണ്ണിത്താന്റെ പ്രതികരണം.
അതേസമയം,കണ്ണൂരില് മത്സരിക്കുമെന്ന തീരുമാനത്തില് ഉറച്ച് നില്ക്കുകയാണ് കെ സുധാകരന്. മത്സരിക്കാന് എംപിമാര്ക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും പ്രവര്ത്തകരുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കിയാണ് മത്സരിക്കാന് തീരുമാനിച്ചതെന്നും കെ സുധാകരന് പറഞ്ഞിരുന്നു.