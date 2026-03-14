Kerala

മണ്ണഞ്ചേരിയില്‍ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞ് സമീപത്തെ ജലാശയത്തില്‍ വീണ് മരിച്ചു

ചിറപ്പുറത്ത് അനസിന്റെ മകന്‍ ഐസാന്‍ ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Mar 14, 2026 12:40 pm |

Last Updated

Mar 14, 2026 12:40 pm

ആലപ്പുഴ|ആലപ്പുഴ മണ്ണഞ്ചേരിയില്‍ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒന്നര വയസ്സുകാരന്‍ സമീപത്തെ ജലാശയത്തില്‍ വീണ് മരിച്ചു. മണ്ണഞ്ചേരി കിഴക്കേ മഹല്ല് ജുമുഅ മസ്ജിദിന് സമീപം ചിറപ്പുറത്ത് അനസിന്റെ മകന്‍ ഐസാന്‍ ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം. കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി അബദ്ധത്തില്‍ വെള്ളത്തില്‍ വീണതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് കാണാതായതിനെ തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് സമീപത്തെ ജലാശയത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടന്‍ പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. രാത്രിയോടെ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം നടപടികള്‍ക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുനല്‍കും. ഖബറടക്കം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 7.30ന് മണ്ണഞ്ചേരി കിഴക്കേ മഹല്ല് ഖബര്‍സ്ഥാനില്‍ നടക്കും. സംഭവത്തില്‍ മണ്ണഞ്ചേരി പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.

 

 

Uae

നിയമലംഘനങ്ങൾക്കും പിഴകൾക്കും ദുബൈയിൽ പുതിയ നിയമം

Kerala

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് മുന്‍ സൂപ്രണ്ടിനെതിരായ പീഡന പരാതി: ഹണി ട്രാപ്പെന്ന് ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യ

Kerala

മലവെള്ളപ്പാച്ചിലില്‍ ഈട്ടി തടിയായാലും തേക്കായാലും ഒലിച്ചുപോകും; എംപിമാര്‍ മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന് രാജ്‌മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍

Kerala

ഇരിക്കൂര്‍ കുഞ്ഞാമിന കൊലക്കേസ്; പത്തു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം പ്രതികള്‍ പിടിയില്‍

Kerala

കൊല്ലത്ത് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ഗുണ്ടാ നേതാവ് അലുവ അതുലിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു

Kerala

Kerala

കെ സുധാകരന്റെ ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല: വി ഡി സതീശന്‍