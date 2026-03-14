Kerala
വര്ക്കലയില് വാഹനാപകടത്തില് പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വിദേശ വനിത മരിച്ചു
റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെ ഇരുചക്രവാഹനം ഇടിക്കുകയായിരുന്നു
തിരുവനന്തപുരം| വര്ക്കലയലില് വാഹനാപകടത്തില് പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വിദേശ വനിത മരിച്ചു. വര്ക്കലയില് വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് എത്തിയ ഫ്രാന്സ് സ്വദേശിയായ ക്രിസ്റ്റിന് എമിലിയാണ് മരിച്ചത്. റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെ ഇരുചക്രവാഹനം എമിലിയെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മാസം എട്ടാം തീയതിയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ എമിലി ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
ബൈക്ക് അമിത വേഗതയില് വന്ന് എമിലിയെ ഇടിച്ച ശേഷം നിര്ത്താതെ പോകുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. തുടര്ന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില് വര്ക്കല സ്വദേശിയായ 22കാരനാണ് വാഹനം ഓടിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
നിയമലംഘനങ്ങൾക്കും പിഴകൾക്കും ദുബൈയിൽ പുതിയ നിയമം
Kerala
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജ് മുന് സൂപ്രണ്ടിനെതിരായ പീഡന പരാതി: ഹണി ട്രാപ്പെന്ന് ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യ
Kerala
മലവെള്ളപ്പാച്ചിലില് ഈട്ടി തടിയായാലും തേക്കായാലും ഒലിച്ചുപോകും; എംപിമാര് മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന് രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന്
Kerala
ഇരിക്കൂര് കുഞ്ഞാമിന കൊലക്കേസ്; പത്തു വര്ഷത്തിന് ശേഷം പ്രതികള് പിടിയില്
Kerala
കൊല്ലത്ത് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ഗുണ്ടാ നേതാവ് അലുവ അതുലിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു
Kerala
മണ്ണഞ്ചേരിയില് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞ് സമീപത്തെ ജലാശയത്തില് വീണ് മരിച്ചു
Kerala