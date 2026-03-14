ബൈ​ക്ക് മെ​ട്രോ തൂ​ണി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച് അ​പ​ക​ടം; യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ചു

നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് 462-ാം നമ്പര്‍ മെട്രോ പില്ലറില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

Mar 14, 2026 2:54 pm

Mar 14, 2026 2:54 pm

കൊച്ചി| ഇടപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പുഴ പാര്‍ക്കിന് സമീപം ബൈക്ക് മെട്രോ തൂണില്‍ ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ യുവാവ് മരിച്ചു. കൂനമ്മാവ് കളത്തില്‍പ്പറമ്പില്‍ വീട്ടില്‍ റോയിയുടെ മകന്‍ അന്‍സല്‍ റോയി (24) ആണ് മരിച്ചത്.

ഇന്നലെ പുലര്‍ച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് 462-ാം നമ്പര്‍ മെട്രോ പില്ലറില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ അന്‍സലിനെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ബംഗളൂരുവിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അന്‍സല്‍ ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് വീട്ടിലെത്തിയത്. എറണാകുളം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം നടത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം ഇടപ്പള്ളി പെന്‍ റോഡിലെ തോപ്പില്‍ മേരി ക്യൂന്‍ ചര്‍ച്ച് സെമിത്തേരിയില്‍ സംസ്‌കരിച്ചു.

 

Related Topics:
Latest

Kerala

അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി നാളെയോ മറ്റന്നാളോ പ്രഖ്യാപിക്കും

Kerala

വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ പുറത്താക്കിയ കോടതി നടപടി ആശ്വാസകരം-ശിവഗിരി മഠം

Kerala

തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എം​പി​മാ​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര്യ​മാ​ണ്; കെ ബാബു എം എല്‍ എ

Kerala

ബൈ​ക്ക് മെ​ട്രോ തൂ​ണി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച് അ​പ​ക​ടം; യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ചു

Uae

നിയമലംഘനങ്ങൾക്കും പിഴകൾക്കും ദുബൈയിൽ പുതിയ നിയമം

Kerala

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് മുന്‍ സൂപ്രണ്ടിനെതിരായ പീഡന പരാതി: ഹണി ട്രാപ്പെന്ന് ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യ

Kerala

മലവെള്ളപ്പാച്ചിലില്‍ ഈട്ടി തടിയായാലും തേക്കായാലും ഒലിച്ചുപോകും; എംപിമാര്‍ മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന് രാജ്‌മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍