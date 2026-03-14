Kerala
വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ പുറത്താക്കിയ കോടതി നടപടി ആശ്വാസകരം-ശിവഗിരി മഠം
തിരുവനന്തപുരം| എസ് എന് ഡി പി ജനറല് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ നീക്കിയ ഹൈകോടതി വിധി സ്വാഗതം ചെയത് ശിവഗിരി മഠം. ശ്രീനാരായണ ഭക്തര്ക്ക് ആശ്വാസമുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് കോടതിയില് നിന്നുണ്ടായതെന്ന് ശിവഗിരി മഠാധിപതി സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ പറഞ്ഞു. അടുത്തകാലത്തായി ശ്രീനാരായണ ഗുരു നേടിയെടുത്ത പലകാര്യങ്ങളില് നിന്ന് പിന്നോക്കം പോകുകയാണെന്നും സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ പറഞ്ഞു. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസ്സില് ജയിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങള് പിന്നാക്ക സമുദായക്കാര്ക്ക് നല്കുന്നില്ലെന്നും സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
തോല്ക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങള് മാത്രമാണ് ഇപ്പോള് നല്കുന്നത്. കെ കരുണാകരന്, എ കെ ആന്റണി എന്നിവരുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. എല്ഡിഎഫിലും സ്ഥിതി സമാനമാണ്, എല്ഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയില് ഒരു സമുദായത്തില്പ്പെട്ട പത്തുപേരുണ്ട്. പിന്നാക്കക്കാരില്ലെന്നും സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എസ് എന് ഡി പി യോഗം ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തുഷാര് വെള്ളാപ്പള്ളി അടക്കമുള്ള ബോര്ഡ് അംഗങ്ങളെയും അയോഗ്യരാക്കി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിറക്കിയത്. 29 വര്ഷങ്ങള്ക്കുശേഷമാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് എസ് എന് ഡി പി ജനറല് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത്.