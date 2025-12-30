Kerala
എബിവിപി പ്രവര്ത്തകന് വിശാല് വധക്കേസ്; മുഴുവന് പ്രതികളെയും വെറുതെ വിട്ടു
13 വര്ഷങ്ങള്ക്കുശേഷമാണ് വിധി. വിധിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയില് അപ്പീല് പോകും.
ആലപ്പുഴ| ചെങ്ങന്നൂരിലെ എബിവിപി പ്രവര്ത്തകനായിരുന്ന വിശാല് വധക്കേസിലെ മുഴുവന് പ്രതികളെയും കോടതി വെറുതെ വിട്ടു. കുറ്റം തെളിയിക്കാനായില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് പ്രതികളെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടത്. മാവേലിക്കര അഡീഷണല് സെഷന്സ് കോടതിയാണ് വിധി പറഞ്ഞത്. 13 വര്ഷങ്ങള്ക്കുശേഷമാണ് വിധി. വിധിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയില് അപ്പീല് പോകും.
കാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവര്ത്തകരായിരുന്ന 20 പേരാണ് കേസിലെ പ്രതികള്. കോന്നി എന്എസ്എസ് കോളജിലെ ഒന്നാം വര്ഷ ബിരുദ വിദ്യാര്ത്ഥിയായിരുന്ന വിശാലിന് 2012 ജൂലൈ പതിനാറിനാണ് കുത്തേറ്റത്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ജൂലൈ 17നാണ് വിശാല് മരിച്ചത്.
ആദ്യം ലോക്കല് പോലീസ് ആയിരുന്നു കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. തുടര്ന്ന് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് വൈകുന്നുവെന്ന പരാതിയെത്തുടര്ന്ന് കേസ് സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി. നിലവില് കേസിലെ ഇരുപത് പ്രതികളും ജാമ്യത്തിലാണ്.