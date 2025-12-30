Connect with us

International

ബംഗ്ലാദേശ് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബീഗം ഖാലിദ സിയ അന്തരിച്ചു

ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ബീഗം ഖാലിദ സിയ.

Published

Dec 30, 2025 8:20 am |

Last Updated

Dec 30, 2025 8:21 am
 ധാക്ക| ബംഗ്ലാദേശ് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബീഗം ഖാലിദ സിയ (80) അന്തരിച്ചു.  ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. ബീഗം ഖാലിദ സിയ ദീര്‍ഘകാലമായി അസുഖബാധിതയായിരുന്നു. നവംബർ 23 മുതൽ  ധാക്കയിലെ എവര്‍കെയര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.  രാവിലെ ആറുമണിക്കാണ് ഖാലിദ സിയയുടെ മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് ബിഎന്‍പി നേതാക്കള്‍ അറിയിച്ചു.
ആരോ​ഗ്യസ്ഥിതി ​മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് ഡിസംബർ 11 ന് സിയയെ വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.സിയയുടെ ആരോ​ഗ്യനില അതീവ ​ഗുരുതരമാണെന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ബീഗം ഖാലിദ സിയ. അന്തരിച്ച ബംഗ്ലാദേശ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് സിയാവുര്‍ റഹ്മാനാണ് സിയയുടെ ഭര്‍ത്താവ്.
Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളം കാണാന്‍ മലയ്ക്ക് മുകളില്‍ കയറിയ യുവാവ് കാല്‍തെറ്റി വീണ് മരിച്ചു

Kerala

പത്മകുമാറിനെ വിശ്വസിച്ചാണ് രേഖകളില്‍ ഒപ്പിട്ടത്; എന്‍ വിജയകുമാറിന്റെ റിമാന്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്

Kerala

മലപ്പുറം മൂന്നിയൂരില്‍ യുവാവ് കിണറ്റില്‍ വീണ് മരിച്ചു

Kerala

ദൃശ്യ വധക്കേസ് പ്രതി കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും ചാടിപ്പോയി

Kerala

കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍ എംഎല്‍എയുമായ പി എം മാത്യു അന്തരിച്ചു

Kerala

പത്തനംതിട്ട വില്ലൂന്നിപ്പാറയില്‍ കടുവ കിണറ്റില്‍ വീണു

International

ബംഗ്ലാദേശ് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബീഗം ഖാലിദ സിയ അന്തരിച്ചു