Kerala
കേരള കോണ്ഗ്രസ് നേതാവും മുന് എംഎല്എയുമായ പി എം മാത്യു അന്തരിച്ചു
1991 മുതല് 1996 വരെ കടുത്തുരുത്തി മണ്ഡലത്തിലെ എംഎല്എ ആയിരുന്നു
കോട്ടയം| കേരള കോണ്ഗ്രസ് നേതാവും മുന് എംഎല്എയുമായ പി എം മാത്യു (75) അന്തരിച്ചു. പാലായിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടര്ന്ന് ദീര്ഘകാലമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. 1991 മുതല് 1996 വരെ കടുത്തുരുത്തി മണ്ഡലത്തിലെ എംഎല്എ ആയിരുന്നു.
ഏറ്റവും ഒടുവില് കേരള കോണ്ഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിനൊപ്പം ആയിരുന്നു. ട്രാവന്കൂര് ഷുഗേഴ്സ് ആന്ഡ് കെമിക്കല്സ് ചെയര്മാന്, കെ എസ് എഫ് ഇ വൈസ് ചെയര്മാന്, കേരള സര്വ്വകലാശാല സെനറ്റ് അംഗം, കെ. എസ് സി പ്രസിഡന്റ്, യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് പ്രസിഡന്റ്, കേരള കോണ്ഗ്രസ് ജനറല് സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
