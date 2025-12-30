Kerala
മലപ്പുറം മൂന്നിയൂരില് യുവാവ് കിണറ്റില് വീണ് മരിച്ചു
ടെറസില് നിന്ന് കാല് തെന്നി കിണറ്റില് വീഴുകയായിരുന്നു
കരിപ്പൂര് വിമാനത്താവളം കാണാന് മലയ്ക്ക് മുകളില് കയറിയ യുവാവ് കാല്തെറ്റി വീണ് മരിച്ചു
പത്മകുമാറിനെ വിശ്വസിച്ചാണ് രേഖകളില് ഒപ്പിട്ടത്; എന് വിജയകുമാറിന്റെ റിമാന്റ് റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത്
മലപ്പുറം മൂന്നിയൂരില് യുവാവ് കിണറ്റില് വീണ് മരിച്ചു
ദൃശ്യ വധക്കേസ് പ്രതി കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില് നിന്നും ചാടിപ്പോയി
കേരള കോണ്ഗ്രസ് നേതാവും മുന് എംഎല്എയുമായ പി എം മാത്യു അന്തരിച്ചു
പത്തനംതിട്ട വില്ലൂന്നിപ്പാറയില് കടുവ കിണറ്റില് വീണു
