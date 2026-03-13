Connect with us

എക്‌സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ പദവിയില്‍ നിന്ന് എം ആര്‍ അജിത് കുമാറിനെ നീക്കി

കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.

Mar 13, 2026 6:09 pm

Mar 13, 2026 6:09 pm

തിരുവനന്തപുരം | എക്‌സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ പദവിയില്‍ നിന്ന് എം ആര്‍ അജിത് കുമാറിനെ നീക്കി. കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. അഡീഷണല്‍ എക്‌സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ക്കായിരിക്കും എക്‌സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ താത്കാലിക ചുമതല.

ഐ എ എസ് ഇതര കേഡര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എക്‌സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ സ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കരുതെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂലൈയിലാണ് അജിത്കുമാറിനെ എക്‌സൈസ് കമ്മീഷണറായി നിയമിച്ചത്. ശബരിമല ട്രാക്ടര്‍ വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ അജിത്കുമാറിനെ എക്‌സൈസിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിലും ആ ഉത്തരവ് സര്‍ക്കാര്‍ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും നിയമിച്ചത്.

 

