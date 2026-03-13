Connect with us

Kerala

കല്യാണം മുടക്കി; പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെ ആക്രമിച്ച് യുവാവും സുഹൃത്തുക്കളും

ആക്രമണത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മാതാവിനും സഹോദരിക്കുമടക്കം മര്‍ദനമേറ്റതായാണ് വിവരം

Published

Mar 13, 2026 5:48 pm |

Last Updated

Mar 13, 2026 5:51 pm

മലപ്പുറം| കല്യാണം മുടക്കിയതിന്റെ പേരില്‍ കൂട്ടയടി. മലപ്പുറം പെരിന്താട്ടിരി അത്തിക്കാപ്പറമ്പില്‍ ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. കുളപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളാണ് വിവാഹം മുടക്കി എന്നാരോപിച്ച് പെരുന്താട്ടിരിയിലെ യുവാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്.

യുവാവിന്റെ ബന്ധുക്കളോട് പരാതി പറയുന്നതിനിടെ യുവാവും സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്‍ന്ന് ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കുളപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയുടെയും പെരുന്താട്ടിരി സ്വദേശിയായ യുവാവിന്റെയും വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചത്. അധികം വൈകാതെ വിവാഹം മുടങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ യുവാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി പരാതി ഉന്നയിച്ചു. വിവാഹം മുടക്കി എന്ന തരത്തിൽ യുവാവിനെതിരെ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ പരാതി. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ യുവാവ് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

ആക്രമണത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മാതാവിനും സഹോദരിക്കുമടക്കം മര്‍ദനമേറ്റതായാണ് വിവരം. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബം മലപ്പുറം പോലീസിന് പരാതി നല്‍കി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്കിടയിലും ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാനിൽ ദശലക്ഷങ്ങളുടെ റാലി

Kerala

കല്യാണം മുടക്കി; പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെ ആക്രമിച്ച് യുവാവും സുഹൃത്തുക്കളും

International

അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി; ഇറാഖിൽ വമ്പൻ ഇന്ധനവാഹിനി വിമാനം തകർന്നു

International

ഒമാനിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പത്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരുക്ക്

Kerala

നെയ്യാര്‍ അണക്കെട്ടില്‍ ചാടിയ ആർ ടി ഒ ജീവനക്കാരിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

Kerala

സ്വകാര്യ ആശുപത്രി നഴ്സുമാരുടെ സമരം പിൻവലിച്ചു: ചൊവ്വാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ ചര്‍ച്ച

Kerala

സി ആര്‍ മഹേഷ് എം എല്‍ എയില്‍ നിന്നുണ്ടായത് തിക്താനുഭവങ്ങള്‍; യു ഡി എഫ് ചെയര്‍മാന്‍ പദവി രാജിവച്ച് തൊടിയൂര്‍ രാമചന്ദ്രന്‍