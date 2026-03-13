ജെയിംസ് ഡൈസൺ അവാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം

Connect with us

Mar 13, 2026 6:09 pm

Mar 13, 2026 6:09 pm

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവ പ്രതിഭകളെയും കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി നൽകി വരുന്ന പ്രശസ്തമായ ജെയിംസ് ഡൈസൺ അവാർഡി(2026)ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ, എൻജിനീയറിംഗ് മേഖലകളിൽ നൂതന ആശയങ്ങളുള്ളവരാണോ? എങ്കിൽ അവാർഡിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കു.

ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം?

  • ഡിസൈൻ, എൻജിനീയറിംഗ് മേഖലകളിലെ സർവകലാശാല വിദ്യാർഥികൾ.
  • അടുത്തകാലത്ത് ബിരുദ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവർ.
  • ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 28 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം.

അവാർഡ് തുക

വിജയികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനായി വലിയ സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

  • ആഗോള വിജയികൾക്ക് 30,000 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 37 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപ).
  • ദേശീയ വിജയികൾക്ക് 5,000 പൗണ്ട് (ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപ).

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടങ്ങൾ

ദേശീയ തലം: വിദഗ്ദ്ധ പാനൽ ഓരോ രാജ്യത്തെയും മികച്ച വിജയിയെയും രണ്ട് റണ്ണേഴ്‌സ്-അപ്പിനെയും കണ്ടെത്തും.

അന്താരാഷ്ട്ര തലം: ദേശീയ വിജയികളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മികച്ച 20 എൻട്രികളിൽ നിന്ന് സർ ജെയിംസ് ഡൈസൺ നേരിട്ട് ആഗോള വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കും.

പ്രധാന തീയതികൾ

  • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: ജൂലൈ 15.
  • ദേശീയ വിജയികളുടെ പ്രഖ്യാപനം: സെപ്തംബർ ഒന്പത്.
  • ആഗോള ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് (ടോപ് 20): ഒക്ടോബർ 14.
  • ആഗോള വിജയികളുടെ പ്രഖ്യാപനം: നവംബർ നാല്.
  • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ്: https://www.jamesdysonaward.org/en-in/how-to-enter/ സന്ദർശിക്കുക.
