Connect with us

Kerala

വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനാ നേതാക്കളില്‍ പലരും ലഹരിക്ക് അടിമകള്‍; വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി വി സി മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മല്‍

സംഘര്‍ഷമുണ്ടാക്കുന്നവരും ബസ്സിന് കല്ലെറിയുന്നവരും റോഡില്‍ ടയര്‍ കത്തിക്കുന്നവരും അധ്യാപകരെ ഘെരാവോ ചെയ്യുന്നവരുമൊക്കെയാണ് സംഘടനകളിലുള്ളത്.

Published

Mar 13, 2026 6:25 pm |

Last Updated

Mar 13, 2026 6:25 pm

തിരുവനന്തപുരം | വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകളുടെ നേതാക്കളില്‍ പലരും ലഹരിക്ക് അടിമകളാണെന്ന വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി കേരള സര്‍വകലാശാല വി സി മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മല്‍. അവരെ ലഹരി പരിശോധന നടത്താന്‍ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്നും എത്ര പേര്‍ ലഹരിക്ക് അടിമകളാണെന്ന് അപ്പോള്‍ അറിയാമെന്നും മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മല്‍ പറഞ്ഞു.

സംഘര്‍ഷമുണ്ടാക്കുന്നവരും ബസ്സിന് കല്ലെറിയുന്നവരും റോഡില്‍ ടയര്‍ കത്തിക്കുന്നവരും അധ്യാപകരെ ഘെരാവോ ചെയ്യുന്നവരുമൊക്കെയാണ് സംഘടനകളിലുള്ളത്. ഇത്തരം തെമ്മാടികളല്ല നമ്മുടെ നാടിന്റെ കരുത്ത് എന്നും തെമ്മാടികളെ ചെറുക്കുന്നവരിലൂടെയാണ് രാജ്യം വളരുകയെന്നും വി സി പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച വികസിത് ഭാരത് യൂത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പാര്‍ലിമെന്റില്‍ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാണ് വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

'ഇന്ത്യ സുഹൃത്ത്'; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളുടെ സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ഇറാൻ

Kerala

വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനാ നേതാക്കളില്‍ പലരും ലഹരിക്ക് അടിമകള്‍; വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി വി സി മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മല്‍

Eduline

വിദേശ സ്കോളർഷിപ്പ്

Kerala

എക്‌സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ പദവിയില്‍ നിന്ന് എം ആര്‍ അജിത് കുമാറിനെ നീക്കി

Eduline

ജെയിംസ് ഡൈസൺ അവാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം

International

വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്കിടയിലും ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാനിൽ ദശലക്ഷങ്ങളുടെ റാലി

Kerala

കല്യാണം മുടക്കി; പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെ ആക്രമിച്ച് യുവാവും സുഹൃത്തുക്കളും