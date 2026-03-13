Connect with us

'ഇന്ത്യ സുഹൃത്ത്'; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളുടെ സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ഇറാൻ

ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയിൽ നിർണ്ണായക സ്ഥാനമുള്ള ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതിയും നടക്കുന്നത്.

Published

Mar 13, 2026 7:28 pm |

Last Updated

Mar 13, 2026 7:39 pm

ന്യൂഡൽഹി  | പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ പിരിമുറുക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളുടെ സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ അംബാസഡർ മുഹമ്മദ് ഫതാലി വ്യക്തമാക്കി. ആഗോള വ്യാപാര പാതയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ മേഖലയിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് സുരക്ഷിത പാത ലഭിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. ഇന്ത്യ ഇറാന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും വരും മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുകൂല തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ഗൾഫ് മേഖലയെ ആഗോള വിപണികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതം നിലവിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത്. ഇന്ത്യയും ഇറാനും തമ്മിൽ പ്രാദേശികമായി പൊതുവായ താൽപ്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും വരും ഭാവിയിൽ ഇതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നും അംബാസഡർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും അംബാസഡർ സംസാരിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സൗഹൃദവും പൊതുവായ വിശ്വാസവുമുണ്ട്. യുദ്ധാനന്തരമുള്ള പ്രയാസകരമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ നൽകിയ പിന്തുണയെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചു.

ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയിൽ നിർണ്ണായക സ്ഥാനമുള്ള ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതിയും നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ പാതയിലെ സുരക്ഷ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതീവ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്.

Summary

Iran’s Ambassador to India, Mohammad Fathali, has indicated that India will be granted safe passage through the strategic Strait of Hormuz. Highlighting the strong friendship and shared interests between the two nations, he suggested that positive developments regarding maritime access would emerge shortly. This assurance comes at a critical time when regional conflicts have raised concerns over global energy shipments and trade routes.

