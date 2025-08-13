Connect with us

Kerala

വിഭജന ഭീതി ദിനാചരണം നടത്തില്ല; കോളജുകള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായി മന്ത്രി

ദിനാചരണത്തിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയെന്ന് കേരള സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാല വി സി.

Published

Aug 13, 2025 3:18 pm |

Last Updated

Aug 13, 2025 3:20 pm

തിരുവനന്തപുരം | വിഭജന ഭീതി ദിനാചരണ ആഹ്വാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവര്‍ണര്‍-സര്‍ക്കാര്‍ പോര് മുറുകുന്നു. കോളജുകളില്‍ ദിനാചരണം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രി ആര്‍ ബിന്ദു വ്യക്തമാക്കി. കമ്പസുകളില്‍ എന്ത് പരിപാടി നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ സര്‍വകലാശാലകള്‍ക്ക് അവകാശമില്ല. ഇത്തരം പരിപാടികള്‍ സാമുദായിക സ്പര്‍ധക്ക് കാരണമാകുമെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.

പരിപാടി നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റെ നിലപാട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശം കോളജുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ദിനാചരണത്തിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയെന്ന് കേരള സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാല വി സി അറിയിച്ചു.

