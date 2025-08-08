Connect with us

Kerala

മർകസ് ജാസ്മിൻ വാലി മെഗാ അലുംനി മീറ്റ് നാളെ

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരത്തിലധികം പേർ സംബന്ധിക്കും

Published

Aug 08, 2025 4:04 pm |

Last Updated

Aug 08, 2025 4:04 pm
കോഴിക്കോട് | മർകസ് സെൻട്രൽ ക്യാമ്പസിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായ ജാസ്മിൻ വാലിയിലെ 30 വർഷത്തെ പൂർവ വിദ്യാർഥികൾ ഒന്നിക്കുന്ന മെഗാ അലുംനി മീറ്റ് നാളെ നടക്കും. രാവിലെ 11ന് ആരംഭിക്കുന്ന സംഗമത്തിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരത്തിലധികം പേർ സംബന്ധിക്കും.
മർകസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സെൻട്രൽ അലുംനി കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സി പി ഉബൈദുല്ല സഖാഫി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. മർകസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തും. സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ അഹ്‌ദൽ മുത്തനൂർ പ്രാർഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകും.

അലുംനി പാർലിമെന്റ്, ഹോണറിംഗ്, നൊസ്റ്റാൾജിയ, ബാച്ച് സംഗമങ്ങൾ, ഫാമിലി വെൽനെസ്, മർകസ് അനുഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ സെഷനുകളിലായാണ് മീറ്റ് നടക്കുക. പുതിയ സംഘടനാ വർഷത്തേക്കുള്ള ജാസ്മിൻ വാലി അലുംനി കമ്മിറ്റിയെയും ചടങ്ങിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കും. വി എം റശീദ് സഖാഫി, അക്ബർ ബാദുഷ സഖാഫി, മുഹമ്മദലി സഖാഫി വള്ളിയാട്, ശമീം കെ കെ, സെൻട്രൽ അലുംനി സെക്രട്ടറി സ്വാദിഖ് കൽപ്പള്ളി, അബ്‌ദുറഹ്‌മാൻ കുറ്റിക്കാട്ടൂർ, ഡോ. സാറ ശരീഫ്, ഡോ. രിസാലത്ത് കെ പി, മുൻകാല അധ്യാപകർ, അലുംനി പ്രതിനിധികൾ സംസാരിക്കും.

മർകസ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആദ്യകാലത്തു തന്നെ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ജാസ്മിൻ വാലി. ധാർമികാന്തരീക്ഷത്തിൽ മികച്ച താമസ- പഠനാന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്ന ഇവിടെ 8-ാം ക്ലാസ് മുതൽ പിജി വരെ മത-ഭൗതിക പഠനവും ആത്മീയ, ജീവിതശൈലി, നൈപുണി, ആർട്സ് പരിശീലനങ്ങളും നൽകിവരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഷവര്‍മ വില്‍പന സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പരിശോധന കര്‍ശനമാക്കി; 60 കിലോ പഴകിയ മാംസം പിടിച്ചെടുത്തു

National

ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ നല്‍കിയാല്‍ മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായത് വോട്ട് മോഷണത്തിലൂടെയാണെന്ന് തെളിയിക്കാം; വെല്ലുവിളിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

Kerala

മാതാവിനെ കാല്‍മുട്ടുകൊണ്ട് നെറ്റിയില്‍ ഇടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി; മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ട്രെയിന്‍ യാത്രക്കിടെ അബോധാവസ്ഥയിലായ കുട്ടി മരിച്ചു

International

ട്രംപുമായി എങ്ങനെ ഇടപെടാം; മോദിക്ക് രഹസ്യ ഉപദേശം നൽകുമെന്ന് നെതന്യാഹു

Kerala

പ്രഭാത നടത്തത്തിനിടെ വയോധികന്‍ വാഹനം ഇടിച്ച് മരിച്ച സംഭവം; ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി പിടിയില്‍

Kerala

അല്‍മൗലിദുല്‍ അക്ബര്‍: പ്രാസ്ഥാനിക സംഗമം ഞായറാഴ്ച