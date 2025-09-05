Connect with us

Kasargod

ഹൃദയാഘാതം; മലയാളി ജവാന്‍ മരിച്ചു

ഡല്‍ഹി ആര്‍മി ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സ് സിഗ്‌നല്‍ റെജിമെന്റിലെ ഹവില്‍ദാര്‍ വെള്ളരിക്കുണ്ട് പന്നിത്തടം അരുണ്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍ (34) ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Sep 05, 2025 4:16 pm |

Last Updated

Sep 05, 2025 4:23 pm

കാസര്‍കോട് | ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായ മലയാളി ജവാന്‍ മരിച്ചു. ഡല്‍ഹി ആര്‍മി ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സ് സിഗ്‌നല്‍ റെജിമെന്റിലെ ഹവില്‍ദാര്‍ വെള്ളരിക്കുണ്ട് പന്നിത്തടം അരുണ്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍ (34) ആണ് മരിച്ചത്.

ഈമാസം ഒന്നിനായിരുന്നു സംഭവം. രാവിലെ നടന്ന ശാരീരികക്ഷമതാ പരിശോധനയ്ക്കിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ അരുണിനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ചികിത്സക്കിടെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഏതാനും മാസം മുമ്പാണ് അരുണ്‍ നാട്ടില്‍ വന്നുപോയത്.

രാമകൃഷ്ണന്‍-തങ്കമണി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്. ഭാര്യ: ശരണ്യ (വെള്ളരിക്കുണ്ട് ബെവ്‌കോ ജീവനക്കാരി). സഹോദരങ്ങള്‍: ആനന്ദ്, അരവിന്ദ്. മൃതദേഹം വെള്ളരിക്കുണ്ടിലെത്തിച്ച് സൈനിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്‌കരിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ ഗസ്സയിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയത് 64,275 പേരെ

Kasargod

ഹൃദയാഘാതം; മലയാളി ജവാന്‍ മരിച്ചു

National

ശശികല ഉള്‍പ്പെടെ പുറത്താക്കിയവരെ 10 ദിവസത്തിനകം തിരിച്ചെടുക്കണം; പളനിസ്വാമിയ്ക്ക് മുന്നില്‍ സമയപരിധി വച്ച് സെങ്കോട്ടയ്യന്‍

National

കര്‍ണാടകയില്‍ മലയാളി യുവാവിനെ ഹണി ട്രാപ്പില്‍ കുടുക്കാന്‍ ശ്രമം; യുവതി ഉള്‍പ്പെടെ ആറംഗ സംഘം പിടിയില്‍

Kerala

വിയർപ്പ് വറ്റും മുമ്പേ കൂലി കൊടുക്കണമെന്ന പ്രവാചക വചനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഉയർത്തിക്കാട്ടി; ആശംസാ സന്ദേശത്തിൽ എം എ ബേബി

National

34 പേര്‍ മനുഷ്യ ബോംബായി പൊട്ടിത്തെറിക്കും; മുംബൈയില്‍ ചാവേറാക്രമണ ഭീഷണി

Kerala

നബിസ്മരണ മാനവികതയിലൂന്നി ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഊർജം; നബിദിനാശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി