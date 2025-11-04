Connect with us

Kerala

ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണി; മലപ്പുറം സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

ഹൈക്കോടതിക്കു മുന്നില്‍ തീ കൊളുത്തി ജീവനൊടുക്കുമെന്ന് കാണിച്ച് ഇയാള്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു

Published

Nov 04, 2025 9:22 pm |

Last Updated

Nov 04, 2025 9:22 pm

കൊച്ചി |  ഹൈക്കോടതിക്കു മുന്നില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയ ആളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മലപ്പുറം തേഞ്ഞിപ്പലം സ്വദേശി ഇ പി ജയപ്രകാശിനെയാണ് എറണാകുളം സെന്‍ട്രല്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കുറ്റകൃത്യം നടക്കുന്നത് തടയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാരതീയ ന്യായ സുരക്ഷാ സന്‍ഹിത 170 പ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റ്.

ഹൈക്കോടതിക്കു മുന്നില്‍ തീ കൊളുത്തി ജീവനൊടുക്കുമെന്ന് കാണിച്ച് ഇയാള്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയെ അധിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അറസ്റ്റ്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

റോസ് ബ്രാന്‍ഡ് ബിരിയാണി റൈസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും, ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസഡര്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനും ഉപഭോക്ത്യ തര്‍ക്കപരിഹാര കമ്മീഷനില്‍ ഹാജരാകാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം

Kerala

ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണി; മലപ്പുറം സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

25 വര്‍ഷത്തിനിടെ 90,562 കോടിയുടെ പദ്ധതികള്‍; സംസ്ഥാനത്ത് കാലാനുസൃത പുരോഗതിയുണ്ടായത് കിഫ്ബി വന്ന ശേഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

ബാങ്ക് വിളിയെ അധിക്ഷേപിച്ച സംഭവം: യുക്തിവാദി നേതാവ് ആരിഫ് ഹുസൈനെതിരെ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി

National

അജ്മീർ ദർഗ സ്ഫോടനം: ഏഴ് പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ രാജസ്ഥാന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ്

National

സൈന്യം 10 ശതമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി; വിവാദം

International

മുൻ യു എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡിക്ക് ചെനി അന്തരിച്ചു 