Kerala

കേരളത്തിന് എസ്എസ്‌കെ ഫണ്ടിനത്തില്‍ ആദ്യ ഗഡു കൈമാറി കേന്ദ്രം; നല്‍കിയത് 92.41 കോടി രൂപ

. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള തീരുമാനം കേരളം നടപ്പാക്കാനിരിക്കെയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തുക കൈമാറിയിരിക്കുന്നതെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്

തിരുവനന്തപുരം |  കേരളത്തിന് എസ്എസ്‌കെ ഫണ്ടിനത്തില്‍ ആദ്യ ഗഡുവായി 92.41 കോടി രൂപ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കൈമാറി കേന്ദ്രം. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമ പ്രകാരമുള്ള തുകയാണ് അനുവദിച്ചത്. കേരളം സമര്‍പ്പിച്ച 109 കോടിയിലാണ് ഈ തുക അനുവദിച്ചത്. നോണ്‍ റക്കറിങ് ഇനത്തില്‍ ഇനി 17 കോടിയാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത്.തടഞ്ഞുവെച്ച ഫണ്ട് നല്‍കുമെന്ന് കേന്ദ്രം സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പണം അനുവദിച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്തെ സ്പെഷ്യല്‍ അധ്യാപകരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച കേസിലാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ന് നിര്‍ണ്ണായക നിലപാടറിയിച്ചത്. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള തീരുമാനം കേരളം നടപ്പാക്കാനിരിക്കെയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തുക കൈമാറിയിരിക്കുന്നതെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സ്പെഷ്യല്‍ അധ്യാപകരുടെ സ്ഥിരം നിയമനം നടത്താനാകാത്തത് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഫണ്ട് തടഞ്ഞുവെച്ചത് കാരണമാണെന്ന് കേരളം നേരത്തെ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു.

 

