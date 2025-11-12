Connect with us

Kerala

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍: യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്സിന് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതിയുമായി അഭിന്‍വര്‍ക്കി

2010ല്‍ ലഭിച്ച പ്രതിനിധ്യം ഇത്തവണ ഉണ്ടായിട്ടില്ല

Published

Nov 12, 2025 9:44 pm |

Last Updated

Nov 12, 2025 9:44 pm

ഇടുക്കി  | തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാര്‍ക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതിയുമായി അബിന്‍ വര്‍ക്കി. ചിലയിടങ്ങളില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രാതിനിധ്യം ഇത്തവണയുണ്ടായില്ലെന്ന് അബിന്‍ വര്‍ക്കി ആരോപിച്ചു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പകുതിയെങ്കിലും യൂത്തുകോണ്‍ഗ്രസ്സുകാര്‍ക്കു പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. 2010ല്‍ ലഭിച്ച പ്രതിനിധ്യം ഇത്തവണ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രതിനിധ്യം തോല്‍ക്കുന്ന സീറ്റുകളില്‍ മാത്രമാകരുതെന്നും ഇക്കാര്യം നേതൃത്വം പരിഗണിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അബിന്‍ വര്‍ക്കി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ളയ്ക്ക് പിന്നില്‍ എന്‍ വാസുവാണെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അത് അറസ്റ്റോടെ വ്യക്തമായെന്നും അബിന്‍ പറഞ്ഞു. വാസുവില്‍ നിന്ന് വാസവനിലേക്ക് അധികം ദൂരമില്ല. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കുത്തഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളില്‍ പോകാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. മന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജിനെപ്പോലെ കഴിവുകെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ കേരളം കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും അബിന്‍ വര്‍ക്കി ആരോപിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ കെ എസ് ഇ ബി അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനിയര്‍ വിജിലന്‍സ് പിടിയില്‍

National

ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനം ഭീകരാക്രമണമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

National

അവിഹിത ബന്ധം സംശയിച്ച് കലഹം; ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഭാര്യയെ ഭര്‍ത്താവ് അടിച്ചുകൊന്നു

Kerala

കലക്ടര്‍ ബ്രോയ്ക്ക് തിരിച്ചടി; കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ആറുമാസത്തേക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ നീട്ടി

Kerala

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍: യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്സിന് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതിയുമായി അഭിന്‍വര്‍ക്കി

National

മുംബൈയില്‍ നിന്ന് വാരണാസിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനത്തിന് ബോംബ് ഭീഷണി

Kerala

എസ് ഐ ആര്‍: പകുതിയിലധികം വോട്ടര്‍മാരുടെ കൈയില്‍ എന്യൂമെറേഷന്‍ ഫോം എത്തിയതായി മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍