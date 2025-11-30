local body election 2025
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് : മലപ്പുറം നഗരസഭകളില് 6,27,559 വോട്ടർമാർ
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാരായി 15 പേരുമുണ്ട്
മലപ്പുറം | തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലയിലെ 12 നഗരസഭകളിലായി ആകെയുള്ളത് 6,27,559 വോട്ടർമാർ. ഇതിൽ പുരുഷന്മാർ 30,14,32ഉം സ്ത്രീകൾ 326112ഉം ആണ്. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാരായി 15 പേരുമുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ളത് മഞ്ചേരി നഗരസഭയിലാണ് ഇവിടെ 82,902 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 40314 പുരുഷന്മാരും 42587 സ്ത്രീകളും ഒരു ട്രാൻസ് ജെൻഡറും ഉൾപ്പെടെയാണിത്. ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ടർമാരുള്ളത് വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലാണ് ഇവിടെ 34177 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 16463 പേർ പുരുഷന്മാരും 17713 സ്ത്രീകളുമാണ്. ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടറുമുണ്ട്.
വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാമതുള്ള പൊന്നാനി നഗരസഭയിൽ 70642 വോട്ടർമാരും (32690 പുരുഷന്മാരും 37952 സ്ത്രീകളും) മൂന്നാമതുള്ള പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ 58709 (28665 പുരുഷനമാരും, 30042 സ്ത്രീകൾ, 2 ട്രാൻസ് ജെൻഡർ) വോട്ടർമാരുമുണ്ട്. 10 പേരുള്ള തിരൂർ നഗരസഭയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസ് ജെൻഡർ വോട്ടർമാരുള്ള നഗരസഭ. പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭയിൽ രണ്ട് ട്രാൻസ് ജെൻഡർ വോട്ടർമാരും പെരിന്തൽമണ്ണ, മഞ്ചേരി, വളാഞ്ചേരി നഗരസഭകളിൽ ഓരോ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാരുമുണ്ട്. പൊന്നാനി, മലപ്പുറം, കോട്ടക്കൽ, നിലമ്പൂർ, താനൂർ, തിരൂരങ്ങാടി, കൊണ്ടോട്ടി എന്നീ നഗരസഭകളിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാരില്ല.
ജില്ലയിലെ മറ്റ് നഗരസഭകളിലെ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം തിരൂർ നഗരസഭ-46643(പുരുഷന്മാർ 21893, സ്ത്രീകൾ 24740, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ 10), പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ-46139 (പുരുഷന്മാർ 21736, സ്ത്രീകൾ 24402, ട്രാൻസ് ജെൻഡർ 1), മലപ്പുറം നഗരസഭ-57728(പുരുഷന്മാർ 27981, സ്ത്രീകൾ 29747), കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ-40526 (പുരുഷന്മാർ 19269, സ്ത്രീകൾ 21257), നിലമ്പൂർ നഗരസഭ -38496(പുരുഷന്മാർ 18147, സ്ത്രീകൾ 20349),താനൂർ നഗരസഭ-52891(പുരുഷന്മാർ 26047, സ്ത്രീകൾ 26844), തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭ- 46980(പുരുഷന്മാർ 23086, സ്ത്രീകൾ 23894), കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ-51726 (പുരുഷന്മാർ 25141, സ്ത്രീകൾ 26585).