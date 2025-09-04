Kerala
കണ്ണൂര് പാല്ച്ചുരത്തില് മണ്ണിടിച്ചില്; വയനാട്ടിലേക്കുള്ള ഗതാഗം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു
ചെകുത്താന് തോടിനു സമീപത്താണ് മണ്ണിടിഞ്ഞത്.
കണ്ണൂര് | പാല്ച്ചുരത്തില് മണ്ണിടിച്ചില്. ചെകുത്താന് തോടിനു സമീപത്താണ് മണ്ണിടിഞ്ഞത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴോടെയായിരുന്നു സംഭവം. പാറയും മണ്ണും റോഡിലേക്ക് പതിച്ചു.
മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടര്ന്ന് പാല്ച്ചുരം വഴി വയനാട്ടിലേക്കുള്ള ഗതാഗം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിക്കാന് മണ്ണ് നീക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നടന്നുവരികയാണ്.
ചുരം വഴിയുള്ള രാത്രിയാത്രകള് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിര്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ദേശീയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാര പരിശോധന; മികവ് തെളിയിച്ച് കേരളത്തിലെ സര്വകലാശാലകള്
Kerala
യുവതിയെ വെട്ടിപ്പരുക്കേല്പ്പിച്ചു; ഭര്ത്താവ് അറസ്റ്റില്
Kerala
ഇന്ന് ഉച്ചവരെ സപ്ലൈകോയിലെത്തിയത് 55.21 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കള്; സര്വകാല റെക്കോര്ഡ്
Kerala
കണ്ണൂര് പാല്ച്ചുരത്തില് മണ്ണിടിച്ചില്; വയനാട്ടിലേക്കുള്ള ഗതാഗം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു
Kerala
ബേപ്പൂര് വാട്ടര് ഫെസ്റ്റ് 2024: ഹസനുല് ബസരി മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫര്
Kerala
ഉത്തമ സമൂഹ സൃഷ്ടിക്ക് പ്രവാചകാഹ്വാനങ്ങള് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കണം: കാന്തപുരം
Kerala