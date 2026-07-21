Kerala
പാളയത്തെ ബിജുവിന്റെ കൊലപാതകം; പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി
പ്രതി ഉപയോഗിച്ച കത്തി കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല
കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് പാളയം ബിജു കൊലപാതകക്കേസില് പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പോലീസ്. കൊല്ലപ്പെട്ട ബിജുവിന്റെ ബന്ധു ദീപകിന്റെ അറസ്റ്റാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മുന് വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതി ഉപയോഗിച്ച കത്തി പോലീസിന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ദീപക് ലഹരിക്ക് അടിമയാണ്. ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ദീപക്കിനെ ഡി അഡിക്ഷന് സെന്ററിലും മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും ചികിത്സക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് വൈരാഗ്യത്തിന് കാരണമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ബിജുവിന്റെ ഫോണ്, വാഹനത്തിന്റെ കീ എന്നിവ ദീപക്കിന്റെ വീട്ടില് നിന്ന് അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഞായറാഴ്ച പുലര്ച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് പാളയത്തെ ഒറ്റമുറി വീട്ടില് ബിജുവിനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. രക്തത്തില് കുളിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മാതാവ് ബിജുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്ന്ന് പ്രദേശവാസികളെയും ബന്ധുക്കളെയും വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയില് ബിജുവിന്റേത് കൊലപാതകമാണെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു.
Also Readപാളയത്തെ കൊലപാതകം: ബന്ധുവായ 22-കാരൻ പിടിയിൽ ബിജുവിന്റെ ദേഹത്താകെ 45 മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നതായാണ് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നത്. കഴുത്തിന്റെ മുന്പിലും പിന്ഭാഗത്തും 18 കത്തിക്കുത്തുകളുണ്ടായിരുന്നതായും പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. കിച്ചണ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചാവാം കൊലപാതകമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം.കൊലപാതകത്തിന് പിന്നില് ലഹരി സംഘങ്ങളാണെന്നായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. പ്രദേശത്ത് ലഹരി സംഘം സജീവമായിരുന്നുവെന്നും ഇതിനെ ബിജു ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും മാതാവ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
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Police arrested relative Deepak for the murder of Biju at Palayam in Kozhikode. Personal enmity following drug de-addiction treatment led to the crime. Post-mortem revealed 45 wounds on the victim’s body.