Connect with us

Kerala

കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസ്: അറസ്റ്റിന് മുന്‍പേ ജോളി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെന്ന് ജോളിയുടെ സഹോദരന്റെ നിര്‍ണായക മൊഴി

സഹോദരന്‍ ജോര്‍ജ് എന്ന ജോസ് മാറാട് പ്രത്യേക കോടതിയിലാണ് നിര്‍ണായക മൊഴി നല്‍കിയത്

Published

Aug 13, 2025 9:21 pm |

Last Updated

Aug 13, 2025 9:21 pm

കോഴിക്കോട് | കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസില്‍ അറസ്റ്റിന് മുന്‍പേ ജോളി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെന്ന് ജോളിയുടെ സഹോദരന്‍ ജോര്‍ജ് എന്ന ജോസ് മാറാട് പ്രത്യേക കോടതിയില്‍ നിര്‍ണായക മൊഴി നല്‍കി.

2019 ഒക്ടോബറില്‍ ജോളി ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം വീട്ടില്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് ജോളി പറഞ്ഞിരുന്നെന്നാണ് ജോര്‍ജിന്റെ മൊഴി. കേസ് അന്വേഷണം നിര്‍ണായക ഘട്ടത്തില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലം പുതിയ അഭിഭാഷകനൊപ്പം സന്ദര്‍ശിക്കണമെന്ന ജോളി ജോസഫിന്റെ ഹരജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ആവശ്യം നേരത്തെ വിചാരണ കോടതി തള്ളിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ജോളി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

വിചാരണ അന്തിമഘട്ടത്തില്‍ എന്ന പ്രോസിക്യൂഷന്‍ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു. സുരക്ഷാകാരണങ്ങളും ചെലവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് വിചാരണ കോടതി ആവശ്യം നിരസിച്ചത്. 124 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചു എന്ന വാദവും കോടതി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സ്‌കൂള്‍കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാന്‍ ശ്രമിച്ച പ്രതി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് കൈവിലങ്ങുമായി രക്ഷപ്പെട്ടു

Kerala

കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസ്: അറസ്റ്റിന് മുന്‍പേ ജോളി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെന്ന് ജോളിയുടെ സഹോദരന്റെ നിര്‍ണായക മൊഴി

Kerala

പി വി അന്‍വര്‍ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി പരാതി; മലപ്പുറം കെ എഫ് സി ഓഫീസില്‍ വിജിലന്‍സ് പരിശോധന

Education Notification

സഅദിയ്യ ലോ കോളജ്: അഡ്മിഷന്‍ ആരംഭിച്ചു

Education

സി എസ് ഐ ആര്‍-നെറ്റ് ല്‍ 84 ഉം ജെസ്റ്റ് ല്‍ 140 ഉം; ഇരട്ട റാങ്കുമായി സാജിദ് അലി നൂറാനി

Ongoing News

കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ്-2030 ആതിഥേയത്വം: ഇന്ത്യയുടെ അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ച് ഐ ഒ എ

National

രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ: തന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോടതിയിൽ ഹരജി നൽകി