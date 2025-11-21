Connect with us

local body election 2025

കരുളായി: രണ്ട് സീറ്റിൽ തൃണമൂൽ- യു ഡി എഫ് ധാരണ

തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സിനെ യു ഡി എഫുമായി സഹകരിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നീളുമ്പോഴാണ് കരുളായിയിൽ മുസ്്ലിം ലീഗ് രണ്ട് വാർഡുകൾ തൃണമൂലിന് നൽകി സഖ്യം യഥാർഥ്യമാക്കിയത്.

Published

Nov 21, 2025 9:03 am |

Last Updated

Nov 21, 2025 9:03 am

കരുളായി | പഞ്ചായത്തിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സ് യു ഡി എഫ് ധാരണയായി.
17 അംഗ ഭരണസമിതിയിൽ മുസ്്ലിം ലീഗിന് പത്തും കോൺഗ്രസ്സിന് ഏഴും വാർഡുകളാണുള്ളത്. മുസ്്ലിം ലീഗിന് നൽകിയ പത്ത് വാർഡുകളിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് തൃണമൂലിന് നൽകിയത്.
പത്താം വാർഡിൽ തൃണമൂൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി പി അയൂബാണ് സ്ഥാനാർഥി. 14ാം വാർഡായ കരിന്താർ വനിതാ സംവരണത്തിൽ സാജിത മഴക്കാറത്ത് മത്സരിക്കും.

മുസ്്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനത്തിലാണ് തൃണമൂൽ സ്ഥാനാർഥികളെയും പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സിനെ യു ഡി എഫുമായി സഹകരിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നീളുമ്പോഴാണ് കരുളായിയിൽ മുസ്്ലിം ലീഗ് രണ്ട് വാർഡുകൾ തൃണമൂലിന് നൽകി സഖ്യം യഥാർഥ്യമാക്കിയത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ടിപ്പറിടിച്ച് പരുക്കേറ്റ സൈക്കിള്‍ യാത്രികന്‍ മരിച്ചു

Kerala

ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകളില്‍ നിയന്ത്രണം; നാളെ രാത്രിയിലെ കൊല്ലം എറണാകുളം മെമു റദ്ദാക്കി

National

കർണാടകയിൽ അധികാര വടംവലി മുറുകുന്നു; ഡി കെ ശിവകുമാർ പക്ഷം ഡൽഹിയിലേക്ക്

Malappuram

വാഗൺ കൂട്ടക്കൊല; രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് കുരുവമ്പലത്ത് സംഗമിക്കും

Kerala

സ്വര്‍ണ്ണക്കവര്‍ച്ചയില്‍ ബുദ്ധികേന്ദ്രം പത്മകുമാറെന്ന് റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ട്; കുരുക്കായത് സ്വന്തം കുറിപ്പ്

Kerala

കെ എഫ് സി വായ്പ തട്ടിപ്പ്; പി വി അന്‍വറിന്റെ വീട്ടില്‍ ഇ ഡി പരിശോധന

Eduline

ജോലിയോടൊപ്പം പഠനം; കാനഡക്ക് പറന്നാലോ?