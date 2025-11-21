Connect with us

International

ഗസ്സയിൽ ഹമാസിന്റെ കൂറ്റൻ തുരങ്കം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഇസ്റാഈൽ സേന; നിളം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ

2014-ലെ ഇസ്റാഈൽ-ഹമാസ് സംഘർഷത്തിനിടെ ഗസ്സയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ലെഫ്റ്റനന്റ് ഹദാർ ഗോൾഡിന്റെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തുരങ്കമാണ് ഇതെന്ന് ഐഡിഎഫ്

Published

Nov 21, 2025 12:42 pm |

Last Updated

Nov 21, 2025 12:42 pm

ന്യൂഡൽഹി | ഗസ്സ മുനമ്പിൽ ഹമാസിന്റെ ഒരു വൻ തുരങ്കം കണ്ടെത്തിയതായി ഇസ്റാഈൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് (ഐ ഡി എഫ്.) 2014-ലെ ഇസ്റാഈൽ-ഹമാസ് സംഘർഷത്തിനിടെ ഗസ്സയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ലെഫ്റ്റനന്റ് ഹദാർ ഗോൾഡിന്റെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തുരങ്കമാണ് ഇതെന്ന് ഐഡിഎഫ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ മാസം ആദ്യം ഗോൾഡിന്റെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇസ്റാഈലിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.

തിരക്കേറിയ റഫ മേഖലയിലൂടെയും യു എൻ ആർ ഡബ്ല്യു എ (പലസ്തീനിയൻ അഭയാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഏജൻസി) കോമ്പൗണ്ട്, പള്ളികൾ, ക്ലിനിക്കുകൾ, കിൻഡർഗാർട്ടനുകൾ എന്നിവയിലൂടെയും തുരങ്കം കടന്നുപോകുന്നതായി ഐ ഡി എഫ്. പറഞ്ഞു. ഈ തുരങ്കം ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനും ആക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ദീർഘകാലം താമസിക്കാനുമായിരുന്നു ഹമാസ് കമാൻഡർമാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് ഇസ്റാഈലിന്റെ വാദം.

തുരങ്കത്തിന് ഏഴ് കിലോമീറ്ററിലധികം നീളവും 25 മീറ്റർ ആഴവും 80 മുറികളുമുണ്ടെന്ന് ഐ ഡി എഫ് അറിയിച്ചു. എലൈറ്റ് യഹലോം കോംബാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിറ്റും ഷയെറ്റെറ്റ് 13 നേവൽ കമാൻഡോ യൂണിറ്റും ചേർന്നാണ് തുരങ്കം കണ്ടെത്തിയത്. ഗസ്സയിലെ ഏറ്റവും വലുതും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഭൂഗർഭ പാതകളിലൊന്നാണിതെന്ന് ഐ ഡി എഫ് പറയുന്നു.

മുതിർന്ന ഹമാസ് കമാൻഡർമാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കമാൻഡ് പോസ്റ്റുകളായി ഉപയോഗിച്ച മുറികളും കണ്ടെത്തിയായി സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പച്ചക്കറി വില കുതിക്കുന്നു

International

ഗസ്സയിൽ ഹമാസിന്റെ കൂറ്റൻ തുരങ്കം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഇസ്റാഈൽ സേന; നിളം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ

Ongoing News

സഹപാഠികള്‍ 18 മാസത്തോളം നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചു, സ്‌കൂള്‍ അധികൃതരും അവഗണിച്ചു; നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനി അമായിരയയുടെ ആത്മഹത്യയില്‍ സിബിഎസ്ഇയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്

Kerala

അജിത് കുമാറിന്റെ ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് റദ്ദാക്കിയ വിജിലന്‍സ് കോടതി ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാമര്‍ശങ്ങളും നീക്കി

National

ബെംഗളൂരുവില്‍ ക്യാഷ് വാന്‍ തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തി ഏഴ് കോടി കവര്‍ന്ന കേസ്; അന്വേഷണ സംഘം പ്രതികളിലേക്കെത്തിയെന്ന് സൂചന

Business

ലുലുവില്‍ സൂപര്‍ ഫ്രൈഡേ സെയില്‍ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും

National

ബംഗ്ലാദേശിൽ 5.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം; കൊൽക്കത്തയിലും വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലും പ്രകമ്പനം