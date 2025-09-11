International
യെമനിലും ഇസ്റാഈല് വ്യോമാക്രമണം; 35 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
ആക്രമണത്തില് നിരവധി പേര്ക്ക് പരുക്കുണ്ട്. ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് നെതന്യാഹു
സനാ|ഖത്തറില് ആക്രമണം നടത്തിയതിനു പിന്നാലെ യെമനിലും ഇസ്റാഈല് വ്യോമാക്രമണം. യെമന് തലസ്ഥാനമായ സനായിലും അല് ജൗഫ് ഗവര്ണറേറ്റിലും നടത്തിയ ആക്രമണത്തില് 35 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തില് നിരവധി പേര്ക്ക് പരുക്കുണ്ട്. ഇത് പ്രാഥമിക കണക്ക് മാത്രമാണ്. പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം തുടരുകയാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു.
സനായിലെ അല്-തഹ്രീര് പരിസരത്തെ വീടുകള്, നഗരത്തിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള 60-ാം സ്ട്രീറ്റിലെ ഒരു മെഡിക്കല് സ്ഥാപനം, അല്-ജൗഫിന്റെ തലസ്ഥാനമായ അല്-ഹസ്മിലെ ഒരു സര്ക്കാര് കോമ്പൗണ്ട് എന്നിവയുള്പ്പെടെ സാധാരണക്കാര് താമസിക്കുന്ന ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. അല് മസിറ ടിവി റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം, സനായുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ഒരു മെഡിക്കല് സ്ഥാപനത്തിനുനേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് നെതന്യാഹു അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, ദോഹയിലെ ഇസ്റാഈല് ആക്രമണത്തില് നെതന്യാഹുവിനെ അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. ആക്രമിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ബുദ്ധിപരമായിരുന്നില്ലെന്ന് ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.