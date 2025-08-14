Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; ആറ് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട്
മഴയ്ക്കൊപ്പം മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 60 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്
തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്. ആറ് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോഡ് ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മഴയ്ക്കൊപ്പം മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 60 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂനമര്ദം രൂപപ്പെട്ടതാണ് മഴയ്ക്ക് കാരണം. മലയോര മേഖലയിലും, തീരദേശമേഖലയിലും ജാഗ്രത നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉയര്ന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. കേരള തീരങ്ങളില് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
