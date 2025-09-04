National
ബെംഗളുരുവില് 21 കോടിയുടെ ലഹരിയുമായി മലയാളികള് ഉള്പ്പെടുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മയക്ക് മരുന്ന് സംഘം പിടിയില്
രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഡല്ഹി പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഡല്ഹി, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളില്നിന്നായി പ്രതികള് പിടിയിലായത്
ബെംഗളൂരു | ബെംഗളുരു കേന്ദ്രമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് സംഘത്തിലെ ആറുപേര് അറസ്റ്റില്. ഇവരില്നിന്ന് 21 കോടി വിലമതിക്കുന്ന ലഹരിമരുന്നുകള് പിടിച്ചെടുത്തു. മലയാളികളായ എഎം സുഹൈല് (31), കെഎസ്. സുജിന് (32), ബംഗളൂരുവിലുള്ള ദമ്പതിമാരായ എംഡി സഹീദ് (29), സുഹ ഫാത്തിമ (29) എന്നിവരും രണ്ട് നൈജീരിയ സ്വദേശികളുമാണ് പിടിയിലായത്.ഇവരില് നിന്ന് ഏകദേശം ആറ് കിലോഗ്രാം മെത്താംഫെറ്റാമൈന് പിടിച്ചെടുത്തു.
രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഡല്ഹി പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഡല്ഹി, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളില്നിന്നായി പ്രതികള് പിടിയിലായത്. മലയാളികളില് സുഹൈല് അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരിക്കടത്തലിലെ സുപ്രധാന കണ്ണിയണ്. ദുബായില് ജോലിചെയ്തിരുന്ന ഇയാള് പിന്നീട് ലഹരിക്കടത്തലിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. ഐടി ജീവനക്കാരെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ലഹരി വില്പ്പന. ഇന്ത്യയില് താമസിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കന് പൗരന്മാര് വഴിയാണ് ചരക്കുകള് എത്തിച്ചിരുന്നത്