Connect with us

National

ബെംഗളുരുവില്‍ 21 കോടിയുടെ ലഹരിയുമായി മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മയക്ക് മരുന്ന് സംഘം പിടിയില്‍

രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഡല്‍ഹി, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നായി പ്രതികള്‍ പിടിയിലായത്

Published

Sep 04, 2025 10:21 am |

Last Updated

Sep 04, 2025 10:21 am

ബെംഗളൂരു |  ബെംഗളുരു കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് സംഘത്തിലെ ആറുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. ഇവരില്‍നിന്ന് 21 കോടി വിലമതിക്കുന്ന ലഹരിമരുന്നുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. മലയാളികളായ എഎം സുഹൈല്‍ (31), കെഎസ്. സുജിന്‍ (32), ബംഗളൂരുവിലുള്ള ദമ്പതിമാരായ എംഡി സഹീദ് (29), സുഹ ഫാത്തിമ (29) എന്നിവരും രണ്ട് നൈജീരിയ സ്വദേശികളുമാണ് പിടിയിലായത്.ഇവരില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം ആറ് കിലോഗ്രാം മെത്താംഫെറ്റാമൈന്‍ പിടിച്ചെടുത്തു.

രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഡല്‍ഹി, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നായി പ്രതികള്‍ പിടിയിലായത്. മലയാളികളില്‍ സുഹൈല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരിക്കടത്തലിലെ സുപ്രധാന കണ്ണിയണ്. ദുബായില്‍ ജോലിചെയ്തിരുന്ന ഇയാള്‍ പിന്നീട് ലഹരിക്കടത്തലിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. ഐടി ജീവനക്കാരെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ലഹരി വില്‍പ്പന. ഇന്ത്യയില്‍ താമസിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കന്‍ പൗരന്മാര്‍ വഴിയാണ് ചരക്കുകള്‍ എത്തിച്ചിരുന്നത്

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ആര്‍മി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി; സെപ്തംബര്‍ 10 മുതല്‍ 16 വരെ നെടുങ്കണ്ടത്ത്

Kerala

വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; മലപ്പുറത്ത് പത്ത് വയസുകാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

National

ബെംഗളുരുവില്‍ 21 കോടിയുടെ ലഹരിയുമായി മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മയക്ക് മരുന്ന് സംഘം പിടിയില്‍

National

ടി ടി വി ദിനകരന്‍ എന്‍ ഡി എ വിട്ടു

Kerala

റെയില്‍വെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച സംഭവം; യുവാവിനായി അന്വേഷണം

National

ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കന്യാസ്ത്രീകള്‍ക്ക് നീതി ലഭിക്കണം; സിപിഐ പ്രതിഷേധം ഇന്ന്

Kerala

ഓണം സ്‌പെഷല്‍ ഡ്രൈവ്; കൊച്ചിയില്‍ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ ലഹരിക്കേസുകളില്‍ പിടിയിലായത് ആറ് പേര്‍