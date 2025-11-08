Kerala
ഇന്ത്യന് റെയില്വെ ആര് എസ് എസിന്റെ വര്ഗീയ അജണ്ടക്ക് കൂട്ടുനില്ക്കുന്നു; വന്ദേഭാരതിലെ ഗണഗീതത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി
വന്ദേഭാരതിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് കണ്ടത് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒളിച്ചു കടത്തലാണ്
തിരുവനന്തപുരം | എറണാകുളം – ബെംഗളൂരു വന്ദേ ഭാരത് ഫ്ളാഗ് ഓഫിനിടെ വിദ്യാര്ഥികളെക്കൊണ്ട് ആര്എസ്എസ് ഗണഗീതം പാടിപ്പിച്ച നടപടിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. അപരമത വിദ്വേഷവും വര്ഗ്ഗീയ വിഭജന രാഷ്ട്രീയവും നിരന്തരം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ആര്എസ്എസിന്റെ ഗാനം സര്ക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയത് ഭരണഘടനാതത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ റെയില്വേയെ പോലും തങ്ങളുടെ വര്ഗ്ഗീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനായി സംഘപരിവാര് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം നടപടികള് അംഗീകരിക്കാന് കഴിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു.
ദേശഭക്തി ഗാനമെന്ന കുറിപ്പോടെ ഈ ഗണഗീതം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില് പങ്കുവെച്ച ദക്ഷിണ റെയില്വേ സ്വയം പരിഹാസ്യരാവുകയും ഇന്ത്യന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ അപഹസിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷ ദേശീയതയുടെ ആണിക്കല്ലായാണ് റെയില്വെ പ്രവര്ത്തിച്ചത്. എന്നാല് ഇപ്പോള് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഒറ്റിയ ആര്എസ്എസിന്റെ വര്ഗ്ഗീയ അജണ്ടയ്ക്കു കൂട്ടുനില്ക്കുന്നു. വന്ദേഭാരതിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് കണ്ടത് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒളിച്ചു കടത്തലാണ്. ഇതിനു പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ചത് മതനിരപേക്ഷതയെ തകര്ക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ മനസ്സാണ്. ഇതു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഉയരണം എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറിപ്പില് പറഞ്ഞു.