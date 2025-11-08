Connect with us

Kerala

പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്ന് സ്വര്‍ണം കാണാതായ സംഭവം; ആറ് ജീവനക്കാരെ നുണപരിശോധന നടത്താന്‍ കോടതി ഉത്തരവ്

നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് മുന്‍പ് അനുമതിപത്രം വാങ്ങണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Published

Nov 08, 2025 1:10 pm |

Last Updated

Nov 08, 2025 1:10 pm

തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്ന് സ്വര്‍ണം കാണാതായ സംഭവത്തില്‍ കോടതിയുടെ നിര്‍ണായക ഉത്തരവ്. ആറു ജീവനക്കാരെ നുണപരിശോധന നടത്താനാണ് കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്.

നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് മുന്‍പ് അനുമതിപത്രം വാങ്ങണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫോര്‍ട്ട് പോലീസ് നല്‍കിയ അപേക്ഷയിലാണ് ഉത്തരവായത്. ക്ഷേത്രം മാനേജര്‍ ആണ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.

ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതില്‍ സ്വര്‍ണം പൂശാന്‍ സ്‌ട്രോങ്ങ് റൂമില്‍ നിന്ന് എടുത്ത സ്വര്‍ണത്തില്‍ നിന്നാണ് 13 പവന്‍ കാണാതായത്. പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ മണലില്‍ പൊതിഞ്ഞ നിലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് ഏഴിനും 10നും ഇടയിലാണ് സ്വര്‍ണം കാണാതായത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

'രാഹുല്‍ അയോഗ്യനല്ല, ഒരു കേസിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, എന്ത് ന്യായത്തില്‍ ഇറക്കിവിടും'; എംഎല്‍എയുമായി വേദി പങ്കിട്ടതിൽ  മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

International

അര്‍ജന്റീന - സ്പെയിന്‍  തമ്മിലുള്ള ഫൈനലിസിമ; പോരാട്ടം അടുത്ത മാര്‍ച്ച് 28ന്

Kerala

വേണുവിന്റെ മരണം: രോഗിയെ എങ്ങനെ തറയില്‍ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനാകും?; രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി ഡോക്ടര്‍ ഹാരിസ് ചിറയ്ക്കല്‍

Eduline

അയാട്ട അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകളുമായി സി ഐ എ എസ് എൽ അക്കാദമി

Education Notification

പ്ലസ് ടുക്കാർക്ക് പുണെ ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കാം

International

മാലിയില്‍ അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്

Kerala

ഇടപ്പള്ളിയില്‍ മെട്രോപില്ലറില്‍ കാര്‍ ഇടിച്ചു; രണ്ട് മരണം