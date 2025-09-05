Connect with us

Uae

ഐ ജി സി എഫ് ബുധനാഴ്ച തുടങ്ങും; 237 വിദഗ്ധർ പങ്കെടുക്കും

ഷാർജ എക്‌സ്‌പോ സെന്ററിൽ 110ൽ അധികം പരിപാടികൾ.

Published

Sep 05, 2025 9:44 am |

Last Updated

Sep 05, 2025 9:44 am

ഷാർജ|ഗവൺമെന്റ്ആശയവിനിമയം എങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ക്ഷേമത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഗവൺമെന്റ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോറത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ പതിപ്പ് സെപ്തംബർ പത്ത്, 11 തീയതികളിൽ നടക്കും. “ജീവിത നിലവാരത്തിനായുള്ള ആശയവിനിമയം’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഷാർജ ഗവൺമെന്റ്മീഡിയ ബ്യൂറോ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ 237 അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധർ പങ്കെടുക്കും. എക്‌സ്‌പോ സെന്ററിലാണ് പരിപാടി നടക്കുക.

51 സെഷനുകളും 110-ലധികം പരിപാടികളും ഉണ്ടാകും. വിദ്യാഭ്യാസം, മാധ്യമം, സുസ്ഥിര നഗരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഗവൺമെന്റ്ആശയവിനിമയം എങ്ങനെ ഗുണകരമാകും എന്ന് സമ്മേളനം ചർച്ചചെയ്യും. ഷാർജ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി സഹകരിച്ച് നടക്കുന്ന “വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ജീവിതത്തിലും മനുഷ്യരുടെ കഥകൾ’ എന്ന സെഷൻ പരിപാടിയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ്. ജീവിതനിലവാരം സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വ്യക്തികൾക്ക് അർഥവും അതിലുപരി ഓരോ സമൂഹത്തിനും ബന്ധങ്ങളും നൽകുന്ന കഥകളാണ് എന്ന് ഈ സെഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും.

കൂടാതെ ഐ സി സ്‌കോ, ഷാർജ 24, ദരായ സ്പീക്കേഴ്‌സ്, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഫയേഴ്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ‌്, ഷാർജ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്എന്നിവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സെഷനുകൾ നടത്തും. യുവാക്കൾ സമൂഹിക മൂല്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ ഉള്ളടക്കം നിർമിക്കും, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വികസനം എങ്ങനെ സുസ്ഥിര ജീവിതത്തിന് സഹായകമാകും തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ഏഴ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ, 22 വർക്ഷോപ്പുകൾ, 22 സംവേദനാത്മക പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലായി 110-ൽ അധികം പരിപാടികളും ഉണ്ടാകും. പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ 30 പങ്കാളികൾ പരിപാടിയിൽ സഹകരിക്കും. നിർമിത ബുദ്ധി, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, പരിസ്ഥിതി, സുസ്ഥിരത, ജീവിത നിലവാരം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും ഐ ജി സി എഫ് ചർച്ച ചെയ്യും.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

അജ്ഞാത നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള കോളുകളോട് പ്രതികരിക്കരുത്

Kerala

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള്‍ക്ക് ഓണാശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും

Kerala

വിശ്വാസി ലക്ഷങ്ങളുടെ അകതാരിൽ അതിരുകളില്ലാത്ത സന്തോഷം വിടർത്തി ഇന്ന് മീലാദുന്നബി

Uae

ഐ ജി സി എഫ് ബുധനാഴ്ച തുടങ്ങും; 237 വിദഗ്ധർ പങ്കെടുക്കും

Ongoing News

മീലാദുന്നബി;ആശംസകൾ നേർന്ന് യു എ ഇ നേതാക്കൾ

Kerala

പാലക്കാട് പുതുനഗരത്ത് വീടിനുള്ളില്‍ പന്നിപ്പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിച്ച സംഭവം; പോലീസ് കേസെടുത്തു

Kerala

ധര്‍മ്മസ്ഥല തിരോധാനക്കേസ്; ലോറി ഉടമ മനാഫിന് എസ്ഐടി നോട്ടീസ് അയച്ചു