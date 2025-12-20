Connect with us

Kerala

വിശ്വാസരംഗത്തെ തട്ടിപ്പുകള്‍ തിരിച്ചറിയുക: പൊന്മള അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ മുസ്ലിയാര്‍

ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പ്രമാണ ബദ്ധമാണ്

Published

Dec 20, 2025 9:17 pm |

Last Updated

Dec 20, 2025 9:19 pm

വളാഞ്ചേരി  | ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരില്‍ ചിലര്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റായ ആശയാദര്‍ശങ്ങളെ വിശ്വാസികള്‍ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് പൊന്മള അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ മുസ്ലിയാര്‍ പ്രസ്താവിച്ചു. ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പ്രമാണ ബദ്ധമാണ്. മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുമാരും പൂര്‍വ്വസൂരികളായ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളും അവ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രമാണങ്ങള്‍ക്ക് ദുര്‍വ്യാഖ്യാനം നല്‍കി മതത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന തത്പരകക്ഷികളുടെ ചതിക്കുഴികളെ വിശ്വാസികള്‍ കരുതിയിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തി. വെട്ടിച്ചിറ മജ്മഅ് റാഫിഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നിര്‍വഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ആലിക്കുട്ടി ഫൈസി കരിപ്പോള്‍, അബ്ബാസ് അഹ്‌സനി കോട്ടായി, യൂസഫ് സഖാഫി മേല്‍മുറി,
പി വി മുഹമ്മദ് വലിയ പറപ്പൂര്‍, ഉണ്ണി ഹാജി വെട്ടിച്ചിറ, കുഞ്ഞിപ്പ ഹാജി, ബാപ്പു തങ്ങള്‍ വെട്ടിച്ചിറ സംബന്ധിച്ചു. മജ്മഅ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി മാളിയേക്കല്‍ സുലൈമാന്‍ സഖാഫി സ്വാഗതവും ഷുക്കൂര്‍ അബ്ദുല്ല നന്ദിയും പറഞ്ഞു

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രാത്രിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ബസ് നിര്‍ത്തിയില്ല; കെ എസ് ആര്‍ ടി സി കണ്ടക്ടറെ സര്‍വീസില്‍ നിന്നും നീക്കി

Kerala

കാസര്‍കോട് ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന വയോധിക വീട്ടില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍; കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

Saudi Arabia

മയക്ക് മരുന്ന് കടത്ത്; സഊദിയില്‍ വിദേശിയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി

Saudi Arabia

സഊദി കസ്റ്റംസ് തുറമുഖങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒരാഴ്ചക്കിടെ 957 കള്ളക്കടത്ത് വസ്തുക്കള്‍ പിടികൂടി

Ongoing News

റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പ്രവര്‍ത്തനം സാധാരണ നിലയില്‍

Kerala

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍; കാസര്‍കോട് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തീരദേശ ജില്ലകളില്‍ ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം

Kerala

സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രമിരിക്കെ നിയുക്ത പഞ്ചായത്തംഗം മരിച്ചു