Kerala
യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മര്ദിച്ച സംഭവം; നടി ലക്ഷ്മി ആര് മേനോന് പ്രതിയായ കേസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി
ലക്ഷ്മിക്കെതിരെ പരാതിയില്ലെന്ന് യുവാവ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് കേസ് റദ്ദാക്കിയത്.
കൊച്ചി| നടി ലക്ഷ്മി ആര് മേനോന് യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മര്ദ്ദിച്ചെന്ന കേസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. ലക്ഷ്മി ആര് മേനോനെതിരെ പരാതിയില്ലെന്ന് ഐടി ജീവനക്കാരനായ യുവാവ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് കേസ് റദ്ദ് ചെയ്തത്. ബാറില് വെച്ചുണ്ടായ തര്ക്കത്തെ യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മര്ദ്ദിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പരാതി. ഐ ടി ജീവനക്കാരന് ഉള്പ്പെട്ട സംഘത്തില് ഒരു തായ്ലാന്ഡ് യുവതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ യുവതിയോട് നടി ഉള്പ്പെട്ട സംഘത്തിലെ ചിലര് അധികസമയം സംസാരിച്ചതാണ് തര്ക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന വിവരം.
പിന്നീട് ബാറിന് പുറത്തുവെച്ച് തര്ക്കം രൂക്ഷമായതോടെ ഐടി ജീവനക്കാരന് ഉള്പ്പെട്ട സംഘത്തിലെ ഒരാള് ബിയര് ബോട്ടില് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. പിന്നാലെയാണ് കാര് തടഞ്ഞുനിര്ത്തി ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. കാറില് ഉണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷ്മി മേനോന് ആലുവയില് ഇറങ്ങിയശേഷമാണ് യുവാവിനെ പറവൂരിലെ വെടിമറയില് എത്തിച്ച് മര്ദ്ദിച്ചത്. ശേഷം യുവാവിനെ പറവൂര് കവലയില് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തില് ലക്ഷ്മി മേനോനെ മൂന്നാം പ്രതിയാക്കിയാണ് നോര്ത്ത് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിഥുന്, അനീഷ്, സോനാ മോള് എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മുന്കൂര് ജാമ്യം തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനാല് വലക്ഷ്മി മേനോന്റെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി താല്ക്കാലികമായി തടഞ്ഞിരുന്നു.