Kerala
മുതുവറ ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിലെ യുടേണ് അടച്ചു; ചുറ്റിക കൊണ്ട് ഡിവൈഡര് തല്ലിത്തകര്ത്ത് അനില് അക്കര
തൃശൂര്|സഞ്ചാരസൗകര്യം തടഞ്ഞുവെന്നാരോപിച്ച് തൃശൂര്- കുന്നംകുളം സംസ്ഥാനപാതയിലെ ഡിവൈഡര് തല്ലിത്തകര്ത്ത് മുന് എംഎല്എ അനില് അക്കര. മുതുവറ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നില് ഉണ്ടായിരുന്ന യു ടേണ് അടച്ചു കെട്ടിയതോടെയാണ് അനില് അക്കര ഡിവൈഡര് തകര്ത്തത്. തൃശൂര് ഭാഗത്തുനിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങള് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയണമെങ്കില് അമല ആശുപത്രി വരെ പോയി യൂടേണ് എടുത്തു വരേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. ഇതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് അനില് അക്കരയുടെ നടപടി.
ഈ വിഷയത്തില് നേരത്തെ ജില്ലാ കളക്ടര്ക്ക് ഉള്പ്പടെ അനില് അക്കര പരാതി നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് യൂട്ടേണ് അടച്ചുകെട്ടുകയായിരുന്നു.