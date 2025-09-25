Uae
യു എ ഇയിൽ ഹജ്ജ് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി
മുമ്പ് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത യു എ ഇ പൗരന്മാർക്കാണ് രജിസ്ട്രേഷന് അവസരം.
അബൂദബി| യു എ ഇയിൽ 2026-ലെ ഹജ്ജിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. ഒക്ടോബർ ഒമ്പത് വരെ ഇസ്്ലാമിക കാര്യ, ഔഖാഫ്, സകാത്ത് പൊതു അതോറിറ്റിയുടെ സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയും ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഒപ്പമുള്ളവരെയും ചേർക്കാൻ സാധിക്കും.
മുമ്പ് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത യു എ ഇ പൗരന്മാർക്കാണ് രജിസ്ട്രേഷന് അവസരം. മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, ഗുരുതര രോഗങ്ങളുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന നൽകും. സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാം.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് ടിപ്പര് ലോറിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികന് മരിച്ചു; ഭാര്യയ്ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്
Uae
എമിറേറ്റ്സിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗം നിരോധിക്കും
Uae
വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് ദുബൈയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതി
Uae
യു എ ഇയിൽ ഹജ്ജ് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി
Uae
മന്ത്രി റീം അൽ ഹാശിമിക്ക് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആദരം
Kerala
വയനാട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എന് ഡി അപ്പച്ചന് രാജിവെച്ചു
Kerala