Kerala
ശബരിമലയില് ആചാര ലംഘനം നടത്തിയത് പിണറായി സര്ക്കാര്; കോണ്ഗ്രസിന്റെ നിലപാട് വിശ്വാസ സംരക്ഷണം: കെ മുരളീധരന്
എന്എസ്എസിന്റെ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല
തിരുവനന്തപുരം | വിശ്വാസ സംരക്ഷണമാണ് പാര്ട്ടി നിലപാടെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരന്. ശബരിമലയില് യുവതികളെ എത്തിച്ച് ആചാരലംഘനം നടത്തിയത് പിണറായി സര്ക്കാരാണെന്നും കെ മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.
വിശ്വാസ സംരക്ഷണമാണ് കോണ്ഗ്രസിന്റെ നിലപാട്. അതില് ഉറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും. എന്എസ്എസിന്റെ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല. സമുദായ സംഘടനകള്ക്ക് അഭിപ്രായങ്ങള് പറയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമം പരാജയമായിരുന്നു. ബദല് സംഗമം നടത്താന് വഴിവച്ചത് സര്ക്കാരിന്റെ പ്രവര്ത്തികളാണെന്നും ം മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മറുപടിയായി കെ മുരളീധരന് പറഞ്ഞു
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
'സുരേഷ് ഗോപിയുടേത് ഉഡായിപ്പ് പണി; എയിംസ് എവിടെ കൊണ്ടുവരാനും സര്ക്കാര് തയ്യാര്'
Kerala
കോണ്ഗ്രസ് വാക്ക് പാലിച്ചു; അപ്പച്ചന്റെ രാജി കര്മ ഫലമെന്നും പത്മജ
Kerala
ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരായ ആരോപണം; തെളിവുകള് പുറത്തുവിടുമെന്ന് സുരേഷ് ബാബു
Kerala
എം എസ് സി എല്സ 3 കപ്പല് അപകടം; കപ്പല് കമ്പനി 1,227 കോടി രൂപ കെട്ടിവെക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
Kerala
ആരോപണങ്ങളല്ല, തനിക്കെതിരായ അധിക്ഷേപമാണ്; സിപിഎമ്മിന്റെ മിഷന് 2026 ഇതാണോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം: ഷാഫി പറമ്പില്
Kerala
ശബരിമലയില് ആചാര ലംഘനം നടത്തിയത് പിണറായി സര്ക്കാര്; കോണ്ഗ്രസിന്റെ നിലപാട് വിശ്വാസ സംരക്ഷണം: കെ മുരളീധരന്
Kerala