Kerala

ശബരിമലയില്‍ ആചാര ലംഘനം നടത്തിയത് പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍; കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നിലപാട് വിശ്വാസ സംരക്ഷണം: കെ മുരളീധരന്‍

എന്‍എസ്എസിന്റെ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല

Published

Sep 25, 2025 2:50 pm |

Last Updated

Sep 25, 2025 2:50 pm

തിരുവനന്തപുരം |  വിശ്വാസ സംരക്ഷണമാണ് പാര്‍ട്ടി നിലപാടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരന്‍. ശബരിമലയില്‍ യുവതികളെ എത്തിച്ച് ആചാരലംഘനം നടത്തിയത് പിണറായി സര്‍ക്കാരാണെന്നും കെ മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

വിശ്വാസ സംരക്ഷണമാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നിലപാട്. അതില്‍ ഉറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും. എന്‍എസ്എസിന്റെ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല. സമുദായ സംഘടനകള്‍ക്ക് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പറയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമം പരാജയമായിരുന്നു. ബദല്‍ സംഗമം നടത്താന്‍ വഴിവച്ചത് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രവര്‍ത്തികളാണെന്നും ം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയായി കെ മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു

 

