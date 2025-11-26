Saudi Arabia
ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ സഊദി അംബാസഡറായി ഹൈഥം ബിൻ ഹസൻ അൽമാലികി ചുമതലയേറ്റു
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിന് അധികാരപത്രം കൈമാറി
ന്യൂഡല്ഹി/ റിയാദ്| ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ സഊദി അംബാസഡറായി ഹൈഥം ബിൻ ഹസൻ അൽമാലികി ചുമതലയേറ്റു. രാഷ്ട്രപതിഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമുവിന് തന്റെ യോഗ്യതാപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. മെക്സിക്കോയിൽ സഊദി അംബാസഡറായും ഹോണ്ടുറാസിലെ നോൺ-റസിഡന്റ് അംബാസഡറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷമാണ് അൽ-മാലികി ഇന്ത്യയിലെ അംബാസഡറായി നിയമിതാനാവുന്നത്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
