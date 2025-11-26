Connect with us

Saudi Arabia

ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ സഊദി അംബാസഡറായി ഹൈഥം ബിൻ ഹസൻ അൽമാലികി ചുമതലയേറ്റു

രാഷ്‌ട്രപതി  ദ്രൗപതി മുർമുവിന് അധികാരപത്രം കൈമാറി

Published

Nov 26, 2025 1:48 pm |

Last Updated

Nov 26, 2025 1:48 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി/ റിയാദ്| ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ സഊദി അംബാസഡറായി ഹൈഥം ബിൻ ഹസൻ അൽമാലികി ചുമതലയേറ്റു. രാഷ്ട്രപതിഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമുവിന് തന്റെ യോഗ്യതാപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. മെക്സിക്കോയിൽ സഊദി അംബാസഡറായും ഹോണ്ടുറാസിലെ നോൺ-റസിഡന്റ് അംബാസഡറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷമാണ് അൽ-മാലികി ഇന്ത്യയിലെ അംബാസഡറായി നിയമിതാനാവുന്നത്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന പ്രധാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന്  വാർത്താ  ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Saudi Arabia

ഓൺ-ടൈം ഫ്ലൈറ്റ് പ്രകടനം;സഊദി അറേബ്യയിലെ അബഹ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ആഗോളതലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്

Kerala

കേരളത്തിലെ എസ്ഐആറിന് സ്റ്റേ ഇല്ല; ഹരജികള്‍ ഡിസംബര്‍ രണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി

Saudi Arabia

സഊദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ബഹ്‌റൈൻ, ഇറ്റാലിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരെ സ്വീകരിച്ചു

Saudi Arabia

ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ സഊദി അംബാസഡറായി ഹൈഥം ബിൻ ഹസൻ അൽമാലികി ചുമതലയേറ്റു

Uae

യുഎഇക്ക് സംഗീതാദരവുമായി എആർ റഹ്മാനും ബുർജീൽ ഹോൾഡിങ്സും

Kerala

കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബണ്ടിചോര്‍ വീണ്ടും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍

Kerala

ആര്‍ ശ്രീലേഖയുടെ പേരിനൊപ്പം ഐപിഎസ് വേണ്ട; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍