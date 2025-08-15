Kerala
സ്ത്രീധന പരാതികൾക്ക് പ്രത്യേക പോർട്ടൽ തുടങ്ങി സർക്കാർ
വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടപടി
കൊച്ചി | സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള പരാതികൾ ഉന്നയിക്കാൻ പ്രത്യേക പോർട്ടൽ തുടങ്ങി സർക്കാർ. വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം നടപ്പാക്കാൻ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചതായും വനിതാ ശിശുക്ഷേമ ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.
എല്ലാ ജില്ലകളിലും വനിതാ ശിശു വികസന ഓഫീസറെ സ്ത്രീധന നിരോധന ഓഫീസറായി നിയമിച്ചതായും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. സ്ത്രീധന നിരോധനം നിയമം കർശനമായി നടപ്പാക്കണമെന്നും നിയമത്തിലെ മൂന്നാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമ ബിരുദധാരി നൽകിയ ഹരജിയിലാണ് സർക്കാർ വിശദീകരണം.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Alappuzha
വയലാറില് എട്ടാ ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു
Kerala
എടക്കരയില് ഗാന്ധി പ്രതിമക്ക് മുന്നില് റീത്ത് വെച്ച് ബി ജെ പി; പ്രതിഷേധം
Kerala
ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ വെട്ടേറ്റ സി പി എം പ്രവർത്തകൻ 13 വർഷത്തിന് ശേഷം മരിച്ചു
Kerala
സ്ത്രീധന പരാതികൾക്ക് പ്രത്യേക പോർട്ടൽ തുടങ്ങി സർക്കാർ
Kerala
ശ്വേത മേനോന് അധ്യക്ഷ, കുക്കു പരമേശ്വരന് ജനറല് സെക്രട്ടറി; 'അമ്മ'യെ ഇനി വനിതകള് നയിക്കും
Kerala
കൊച്ചിയിൽ വനിതാ ഡോക്ടർ കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ
National