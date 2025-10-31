Business
സ്വര്ണവില 90000ത്തിന് അരികെ
ഇന്ന് പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 880 രൂപ ഉയര്ന്നു.
തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് വര്ധന. ഇന്ന് പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 880 രൂപ ഉയര്ന്നു. ഇതോടെ സ്വര്ണവില 90000ത്തിന് അരികെയെത്തി. ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 89,960 രൂപയാണ്. ഇന്നലെ രാവിലെ സ്വര്ണവില കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ വില ഉയര്ന്നിരിന്നു. ഒരു പവന് 720 രൂപയാണ് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉയര്ന്നത്. 1600 രൂപയാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി സ്വര്ണത്തിന് കൂടിയത്.
ഒരു ഗ്രം 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 11135 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രം 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 9155 രൂപയുമാണ്. ഓള് കേരള ഗോള്ഡ് ആന്ഡ് സില്വര് മര്ച്ചന്റ് അസേസിയേഷന് അന്താരാഷ്ട്ര വിലയെ അനുസൃതമാക്കിയാണ് കേരളത്തില് വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തെ വെള്ളി വിലയില് മാറ്റമില്ല. വെള്ളി വില 155 രൂപയായി.
