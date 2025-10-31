Connect with us

Business

സ്വര്‍ണവില 90000ത്തിന് അരികെ

ഇന്ന് പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 880 രൂപ ഉയര്‍ന്നു.

Published

Oct 31, 2025 11:57 am |

Last Updated

Oct 31, 2025 11:58 am

തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധന. ഇന്ന് പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 880 രൂപ ഉയര്‍ന്നു. ഇതോടെ സ്വര്‍ണവില 90000ത്തിന് അരികെയെത്തി. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 89,960 രൂപയാണ്. ഇന്നലെ രാവിലെ സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ വില ഉയര്‍ന്നിരിന്നു. ഒരു പവന് 720 രൂപയാണ് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉയര്‍ന്നത്. 1600 രൂപയാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി സ്വര്‍ണത്തിന് കൂടിയത്.

ഒരു ഗ്രം 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 11135 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രം 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 9155 രൂപയുമാണ്. ഓള്‍ കേരള ഗോള്‍ഡ് ആന്‍ഡ് സില്‍വര്‍ മര്‍ച്ചന്റ് അസേസിയേഷന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിലയെ അനുസൃതമാക്കിയാണ് കേരളത്തില്‍ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തെ വെള്ളി വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. വെള്ളി വില 155 രൂപയായി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ആറ്റിങ്ങലില്‍ ഹരിത കര്‍മ സേനാംഗങ്ങളായ സ്ത്രീകളെ മര്‍ദിച്ചു; പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

പി എം ശ്രീ പദ്ധതി: കരാറില്‍ നിന്നും പിന്‍മാറാനാകുമോയെന്ന് അറിയില്ല; കേരളം നല്‍കുന്ന കത്തിന് കടലാസിന്റെ വില മാത്രം: കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോര്‍ജ് കുര്യന്‍

Kerala

വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി സംഘര്‍ഷം; കോഴിക്കോട് - പെരുമണ്ണ റൂട്ടില്‍ ബസ് ജീവനക്കാരുടെ മിന്നല്‍ പണിമുടക്ക്

Kerala

കുടിശ്ശികയും വര്‍ധിപ്പിച്ച പെന്‍ഷനും ചേര്‍ത്ത് 3600 രൂപ വീതം നവംബറില്‍ ക്ഷേമ പെന്‍ഷനായി വിതരണം ചെയ്യും: ധനമന്ത്രി കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍

Kerala

പി എം ശ്രീ പദ്ധതി: സിപിഐയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങളില്‍ പ്രസക്തിയില്ല; ചില വാക്കുകള്‍ വായില്‍ നിന്നും വീണുപോയി: എം എ ബേബി

Business

സ്വര്‍ണവില 90000ത്തിന് അരികെ

Kerala

'ഹോക്കി ടൈഗര്‍' ഒളിംപ്യന്‍ മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക് വിടവാങ്ങി